資深員工集體離職　新人驚訝部門只剩4人　過來人：絕對有糾紛

員工流動率主要衡量在指定時期（通常是一年）內離職的員工人數。



一名女網友發文詢問，她入職一間傳產公司，不料卻有多名資深員工集體離職，讓她感到十分困惑，於是發文詢問：

現在僅剩4人，我真的感覺不太對，想知道大家的看法。

一名女網友在Dcard發文，表示她剛進入一家中小型傳產公司，進來後發現所屬部門剛有一群人（5人）集體離職，而且都是待滿7、8年以上那種資深員工，現在部門僅剩部長、兩名同事和她這個菜鳥，讓她有一種「剉咧蛋」的感覺。

事主表示，原本部門有8個人，現在僅剩4人，而她這個菜鳥暫時還不能算上有貢獻的人力，看同事的工作量，真的感覺不太對勁，於是請教網友：「我會有這種預感是正常的吧？可以跟我說說你們的想法嗎？」

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此文一出，不少網友表示「流動率」高的公司大概都有問題：

「流動率高的公司不是沒有原因的，可以當跳板，但別想做一輩子」

「上一份也是發現流動率不太對勁，整個部門剩我一個，做沒多久矛頭不對我就跑了」

「會集體離職的一定有不小的問題，肯定是屎缺」

「集體離職，一定有一個主要原因」



也有網友推測可能原因：

「據我的經驗，這種都是被主管氣死，然後大家都是非常好的同事，講好一起離開」

「既然妳們公司有集體離職，又還是在年終前夕寧願放棄年終獎金，表示一定有他的問題存在啊，現在上面一定是很努力安撫剩下的人然後開始畫大餅，等人湊滿之後又回到原樣了」



也有網友分享經驗：

「我混到現在，也有周遭人集體大逃亡的經驗，10-20人逃跑的都有，都是跟主管有糾紛，糾紛大多是福利被大砍或應該到手的錢被大砍」

「我前份工作也有點類似這樣離開，主要我受不了長期大量背黑鍋跟抹黑先提離職」



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