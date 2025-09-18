生活沒目標沒夢想？日專家用「便利貼 + 3動作」幑底改變人生

編按：以下節錄自《每天寫一張神可貼，九成願望都能實現！》一書的內容



不要自我放棄！「想做的事」能夠幫你實現夢想

現在，有多少人正在從事自己想做的事呢？

想必也有人找不到自己想做的事吧？說不定也有許多人既沒有夢想也沒有願景，懷抱著滿滿身不由己的感覺，任憑時間流逝。

不過，這些人應該也有過充滿夢想與希望的時期。他們是否受到社會架構與規則的束縛，因而自我放棄呢？

本書的目的是找出腦中「想做的事」，這麼一來「想做的事」就能幫你實現夢想。

我從二○一四年開始以副業形式開設傳授副業的講座，並成立「金錢品鑑師」協會。至今已有六千多名學員。而我很快就發現，學員最大的煩惱是不知道自己「想做的副業」是什麼。

於是，我緊急開設「想做的事」講座，幫助大家找到「想做的副業」，而幾乎所有人都因此找到了「想做的事」。那時使用的工具就是「便利貼」。

只要使用便利貼，就一定能夠找到「想做的事」。

你是否有過將貼紙或便利貼「啪」地貼上，就莫名地感到愉快、興奮、雀躍的經驗呢？

便利貼能夠為人生帶來戲劇性轉變的祕密，就隱藏在「這裡」。因為只要像玩貼紙一樣貼上便利貼，就會源源不絕地湧出多巴胺，讓頭腦變得靈光無比。雖然本書建議從一天一張便利貼著手，但只要開始寫就會停不下來。

思考的整理與搜尋會變得順暢，而只要重新排列也能一次完成編輯，還能透過加乘效果提升記憶力。難怪東大生會使用便利貼念書。

需要做的事情只有「寫下」、「貼上」、「重新排列」這三項而已，光靠這三件事任務就能達成九成。

便利貼的紙面小，而且有邊框，因此能夠產生與神社繪馬或七夕短籤相同的效果。只要寫下祈求的事情或尋找的東西，需要的資訊就會自動映入眼簾，尋求的答案也將接二連三降臨，這就是大腦開始活躍運作的證據。

即使透過網路搜尋，也找不到打從心底真正「想做的事」等最重要的事物。因為重要的事物只存在於自己腦內或是眼前展開的真實空間裡。

潛意識的領域占了腦的大部分。因此如果能夠讓潛意識成為盟友，能夠發展成打從心底「想做的事」的想法就會「視覺化」。而「便利貼」就是為此而設的搜尋窗口。

當「想做的事」成為人生目標，腦袋就會自己開始動起來

全面實施個人資訊保護法，是讓我得知便利貼威力的契機。

我是電腦的信徒，無論筆記還是行事曆都全面數位化，並透過與公司電腦同步（資料共享）來進行工作。

但由於公司方針的緣故，資料共享在一夜之間遭到禁止。我在無可奈何之下，只好使用便條紙磚應急。我將洽商筆記沿著虛線撕下放在公司保管，這麼一來即使弄丟整本便條紙也不會導致資訊外洩。

然而這麼做的代價是，數百張的便條散亂在辦公桌的抽屜裡，記憶與注意力也隨著四散的筆記而變得渙散，思考變得零散並開始影響工作。

於是，我嘗試使用便利貼來取代便條紙磚。因為背面有黏膠，寫好的便利貼可以貼在筆記本上。

這麼一來我的思緒不再雜亂無章。不僅如此，視覺化的思緒整齊地排列在寬闊的筆記本上，能夠邊翻邊快速瀏覽。

而且思考變得清晰，工作開始變得流暢。因為我能夠駕馭潛意識了。

效果很快就反映在業績上，不久之後，我就榮升至總部的企畫部門。

而更令我驚訝的是，我找到了「想做的事」。

原來能夠從事「想做的事」竟然這麼開心，這是自童年時代天真無邪四處玩耍以來未曾有過的體驗。而且和童年時的遊戲不同，「想做的事」為我家的財庫帶來了收入。

講座的學員也和我一樣開始產生變化。副業收入超過本業收入的人、獨立創業的人，在短短的期間內就以數十人為單位出現。

我從來未曾傳授過獨立創業的方法，我只傳授找到「想做的事」的方法與從事副業的方法，為什麼獨立創業的人仍接二連三地出現呢？

這是因為他們在找到「想做的事」的同時，也找到了「人生目標」。

當「想做的事＝人生目標」時，人生就會開始自動地朝著那個方向移動，人生發生了典範轉移。

透過三種模式徹底改變人生！

「寫下」、「貼上」、「重新排列」 — 要做的只有這三種模式。就是這麼簡單，所以任何人都能憑直覺操作。雖然需要準備，卻不需要努力。人生輕而易舉就能徹底改變，便利貼的威力就是這麼驚人。

隨後在〈序章〉中，我將會傳授找到「想做的事＝人生目標」的經典公式。只要找到能夠套用到這個公式的兩個關鍵字，人生就會改變。

而便利貼正是改變人生的最強工具。我們將會知道過去並未清楚說明的便利貼的五項特色及應用方法。

接著在第1章當中，將學習在便利貼「寫下」內容的訣竅。首先就從將願望與煩惱化為文字開始練習。這就像是寫神社繪馬或是七夕短籤一樣簡單。

一旦寫到便利貼上，與潛意識之間的連結便就此展開。這麼一來，就能接觸到自己未曾察覺的資訊或是沒有看見的「想法」。多虧便利貼的五項特色，「想法」能夠無痛輸出，理解力全面提升，而資訊的接收也變得更加順暢。

第2章將學習「貼上」便利貼的訣竅。「貼上」能將「想法」在筆記本上建立實體連結，而腦內的「想法」也能得到整理並深植於記憶當中。

再者，「貼上」也能逐漸累積視覺化的「想法」，勾勒出自己正面的思考模式，找到真正的自己。

第3章將學習「重新排列」便利貼的訣竅。我們將會使用便利貼曼陀羅等全世界最簡單的框架（分析和思考的架構），一舉找出「想做的事＝人生目標」。

第4章我們會從一覽表中選出「想做的事」，第5章則會勾勒「未來藍圖」並繪製「草圖」。

而在〈終章〉，我們將發現只要調整工作與興趣，就會注意到自己未曾察覺但對世界有益的驚人事物。當這些事物開始與「想做的事」產生連結時，有趣的人生就會到來。

一旦建立專屬自己的獨特故事，未來就會如你所想像的那般生動展開。

來吧，人生只有一次。像我們一樣找到「想做的事」，過著像孩童時期那樣充滿期待與雀躍的每一天吧！

《每天寫一張神可貼，九成願望都能實現！》（圓神出版授權使用）

書名：《每天寫一張神可貼，九成願望都能實現！》

作者：坂下仁

曾在日本大型銀行任職超過25年，在2018年成立了金錢品鑑師協會。他為了方便操作繪製人生設計圖的「夢想實踐法」而研發出專用便利貼，至今使用的便利貼超過10萬張。目前已經有許多人靠著這套方法「找到人生目標」、「增加收入」、「重新開始人生」，而本書就是將這套「夢想實踐法」編纂成書。



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】