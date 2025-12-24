大學畢業做保安沒出息？網列3大優勢反擊：人工不輸寫字樓文員

大家往往都說職業沒有貴賤之分，不過有些職業還是會時不時被貼上刻板印象的標籤。日前就有一名網友在PTT發文，表示自己家社區新來的保全（保安）竟然是23歲的新鮮人，讓他十分不解。



事主說到，自己家社區最近來了一個新保全，不過令他沒想到的是，新保全竟然是年僅23歲，剛畢業的社會新鮮人，他也不禁疑惑到，「23歲就來做保全？那念大學有啥用？」，甚至認為「人生就這樣了？」。

剛畢業就做保全 網友討論背後原因多

貼文一曝光也引來許多網友們的熱議，不少人都對此有相反意見：

「說不定人家家產，月收租都比你年薪高」

「出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」

「只是工作，人家休假你也是得低頭服務他」

「他只是選擇一個錢多事少離家近的地方」

「薪水跟一般職業差不多，當然選保全」



另外，也有不少人表示，說不定這位新鮮人只是出來：

「體驗生活」或是其實另有其他收入，「可以邊當保全邊玩股啊」

「說不定人家家裡很有錢，只是出來體驗社會而已，通常父母逼的」

「炒股無聊吧弄個正職掛保險信用卡」

「或許人家當遊戲網紅、玩股，上班領3份薪」

「搞不好他是準備考試留學找事做呀～保全爽看書根本不會有人說話」



此外也有人揭露真相，其實保全這份工作只是工時較長，但薪水並不低。

