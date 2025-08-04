見工被問為何離職！事主答「2大原因」HR嘆「你太誠實」不取錄

面試不能太誠實？近日有網友分享自己的面試經歷，在被問到為何離開前公司時，他如實回答了原因，卻被HR說太誠實，讓他相當困惑。



事主在Dcard發文，表示自己在面試時被問為甚麼離開前公司，他就直接說明前公司存在延遲發薪、制度不透明等問題。誰知在最後詢問HR意見時，對方卻認為他「太誠實」。

這讓事主有些困惑，他不知道是否該改變自己的回答方式，「是應該把這個當作一種考試，每個問題都有最佳回答嗎？」

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有人認為面試就該逢場作戲：

・「HR的腦跟一般人不一樣，他們覺得你會說前公司壞話，就會說他們公司壞話」

・「面試時的禮義廉恥都是假的，只有Offer是真的，講對方愛聽的」

・「面試就是一場表演，你要演戲給台下的觀眾看」



也有人認為說實話可以，但要掌握：

・「說話的藝術」

・「學習說話的藝術，看破不說」

・「你可以不用騙人，換種方式解釋而已」

・「只要有包裝一下，別負面描述前公司或上司，也不要說自己的問題，離職原因誠懇講出來就好」



還有人認為，因為這些原因就淘汰事主，可能這間公司也有類似的問題：

・「因為你講的缺點也是這間公司的缺點，HR心知肚明」

・「某一家如果因此沒錄取，那也是好事，可能他們制度不透明、會拖欠薪資，被你說中了會怕」



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