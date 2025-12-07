求職該不該選小公司　網友稱「這要素」是關鍵　附3優點4缺點分析

許多新鮮人在初入職場接會面臨許多抉擇與挑戰，其中，也有許多人在大公司及小公司間猶豫不決。



近期有網友發文提問：

要不要去小公司上班？

原PO表示，到一間離家約15分鐘的小公司面試，不需加班，也有加班費或年終，猶豫的原因為，老闆年紀較大，擔心會4、5年就把公司收掉，讓他好奇提問。

相關文章：轉工｜小公司氛圍較溫馨 比去大公司易適應？網民一致潑事主冷水

+ 4

工作該選小公司還是大公司？

近期有網友在Dcard發文表示，今天到一間離家約15分鐘的小公司面試，工作人員單純，會計一個，工廠三個，而前會計離職原因是因為結婚嫁到國外，以及搬家到別縣市，先前都已做10多年。原PO提及，這份工作不用加班，有加班費薪水過萬，有年終，是會計行政，而原PO猶豫的原因為，老闆年紀大了，擔心公司4、5年就收掉，因此決定發文詢問網友意見。

許多網友紛紛留言建議離家近很加分，

「工作不好找，有機會就先做了，離家近又不用加班」

「薪水不錯不用加班又離家近很棒啊！未來老闆真的退休收起來還有一筆資遣費，也記得要跟老闆要求非自願離職書，還可以去就業中心申請補助，未來拿這份經歷也可以換到更好的工作」

「離家近是一個很大的加分項，不過還是要看實際工時和工作量，還有薪水會不會有提高的機會」

「這根本不用猶豫，還能住家裡，一家公司會計就那幾個位子，等好公司或比較有規模的公司」

「去！穩定度高比較重要！與其去更有挑戰的公司， 能穩穩的做又離家近，根本天堂」



不過也有網友不建議，

「小公司好不好很吃老闆素質 做過地獄和天堂的小公司，太極端了」

「千萬不要！我也是財務會計職，待過一間中小企業（製造業），我待這間公司裡面員工幾乎都是情理法，規定都規定在那邊，但是裡面的員工都不遵守，都是用情緒綁架，妳如果堅持按照規矩來，他們還會拉幫結派排擠你」



網友補充，建議報到原因：

1. 小公司事情少，工作較好安排

2. 小公司事情少，自己時間叫充裕，可自主學習其他事(但需有自制力、毅力）

3. 小公司員工少，較沒有派系問題



不建議報到原因：

1. 公司規模小，較不穩定

2. 若員工沒有正規公司經驗，不懂得制度重要性

3. 學習機會較窄

4. 多半都為家族企業



相關文章：搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：工作該選大公司還是小公司？他擔心「規模小易收掉」，網狂推1優勢：根本不用猶豫】