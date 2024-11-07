美國大選2024｜特朗普7位家族成員顏值高　18歲兒子巴倫真高富帥

2024美國總統大選特朗普（Donald Trump）「覆桌」成功，第二次當選美國總統，在Donald Trump發表「勝利宣言」時，一同上台的兒子巴倫（Barron Trump）帥氣現身，五官深邃、身高優越隨即引來廣大關注激讚真正「高富帥」。其實特朗普家族好多都係靚仔靚女，《開罐Opener》就為大家合集了特朗普家族七位高顏值家族成員，讓大家好好養眼！



圖片：Z news

自2016年特朗普首次參選美國總統時，其家族成員的顏值更是鏡頭追逐的焦點，今年特朗普細仔巴倫亦有公開出席特朗普的競選集會，2016年侵侵第一次當選時巴倫仍只是個小孩，今日已「長大成人」，引來不少人關注，《開罐Opener》就為大家盤點七位特朗普靚仔靚女家族成員，有興趣就一起看下去吧！

1. 特朗普細兒子−巴倫（Barron Trump）

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巴倫（Barron Trump）是特朗普跟現任夫人梅拉尼婭所生的兒子，2006年出生，現年18歲，他於今年5月他於佛羅里達的私立學校Oxbridge Academy畢業，目前在紐約大學就讀商學院。今年他有公開出席特朗普在邁阿密的競選集會，隨即引來廣大媒體關注，身高達206 cm的他一度成為話題，更被指完美遺傳父母的高挑基因，據說每天極奢侈用魚子醬敷面。特朗普妻子梅拉尼婭（Melania）昨日在X發文，分享18歲兒子巴倫（Barron Trump）首次親身投票支持父親重返白宮。

2. 特朗普現任夫人−梅拉尼婭（Melania Trump）

現任特朗普太太梅拉尼婭1970年於斯洛文尼亞出生，年僅16歲已開始擔任模特兒，擁有1.8米高挑身材，據說能操6種語言，包括斯洛文尼亞語、英語、法語、意大利語、德語和塞克語，與特朗普於2005年結婚，翌年誕下兒子巴倫，更被譽為史上最美的美國第一夫人。

在今年的特朗普競選活動中，梅拉尼婭並未頻繁出現，只出席了佛羅里達州的初選活動。有消息人士指她主要將時間花在兒子巴倫或父親克納夫斯身上，淡出政治。上月初，梅拉尼婭出版了自己的同名回憶錄《梅拉尼婭》（Melania），她在書中提到，明白第一家受到關注的必要性，不過特朗普卸任後渴望可以遠離公眾視線，專注陪伴家人。

3. 特朗普大兒子—小特朗普（Donald Trump Jr.）

特朗普長子小特朗普是特朗普跟首任妻子伊雲娜（Ivana Trump） 所生，兩人於1977年結婚，同年誕下小特朗普，與特朗普一樣在沃頓商學院畢業，現時於特朗普集團擔任副總裁。在政治上，兒子小特朗普極為活躍，頻繁參與父親特朗普的競選活動，並被任命為特朗普2024年大選過渡團隊的榮譽主席，目前他的X帳號（前身為Twitter）上擁有逾1200萬粉絲，也有自己主持的Podcast節目「Triggered With Don Jr.」。今年父親二次參選美國總統，曾被粉絲問到若在總統選舉中落敗，他表示就會逃離美國到其他地方。

4. 特朗普長女—伊萬卡（Ivanka Trump）

大女兒伊萬卡是特朗普與第一任妻子伊雲娜的女兒，2009年與丈夫庫什納結婚，育有3名子女，長相明艷動人。伊萬卡曾在特朗普任職總統期間擔任高級政治顧問一職，被視為特朗普團隊的核心人物，以往活躍於特朗普政治活動的伊萬卡，在2022年宣布不再參政，表示將會專注家庭，但仍會支持父親，「我非常愛我的父親，這一次，我選擇優先考慮我年幼的孩子，和我們作為一個家族所創造的私人生活，我不打算再參與政治」，而今年在總統大選期間，她亦幾乎缺席所有特朗普的參選活動。

5. 特朗普二子—艾瑞克（Eric Trump）

艾瑞克是特朗普跟元配伊雲娜所生的兒子，現年40歲的艾瑞克於喬治城大學畢業，於2006年加入特朗普集團，現為特朗普集團的副總裁，主要負責全球房地產業務，他還是特朗普酒莊的擁有人，同時積極參與父親的政治活動，今年的總統大選也被任命為特朗普2024年大選過渡團隊的榮譽主席。2014年，艾瑞克和妻子拉拉結婚，婚後育有2名子女，亦積極參與慈善活動，曾被紐約觀察家雜誌評為「20位重量級青年慈善家」之一，可謂帥氣多金，又有愛心！

6. 特朗普二女 蒂芙尼（Tiffany Trump）

蒂芙尼是特朗普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）的獨生女。蒂芙尼在賓夕凡尼亞大學修讀社會學，其後在喬治城大學完成法律學位，曾在大學期間發表單曲《像鳥兒一樣》（Like a Bird），有別於特朗普其他子女，她並沒有加入家族企業，反而在音樂和時裝界打拼，曾在紐約時裝周期間，作為模特參演了2016 Andrew Warren fashion show的走秀。2022年，蒂凡尼與黎巴嫩裔億萬富翁布洛斯（Michael Boulos）結婚，現懷有身孕。雖然她在父親的政治活動中甚少亮相，不過她也曾為特朗普發表演說。

7.特朗普孫女—凱伊（Kai Trump)

17歲的長孫女凱伊是小特朗普（Donald trump Jr.)與前妻瓦妮莎（Vanessa Trump）的大女兒，他在社交平台擁有超過42萬名追蹤者，曾在七月的共和黨代表大會亮相，為特朗普拉票，更指爺爺十分親切和有愛，被譽為特朗普家族的「秘密武器」，私底下亦是一名高爾夫球發燒友，經常在社交平台Instagram發佈練習片段。