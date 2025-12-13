蘇民峰遊東京酒店曾住尾房超陰森 即場一招化解！附酒店房禁忌

不少人說出外住酒店盡量避免住尾房，因為風水不好，但萬一酒店一早已安排，又無其他房間可以更換，又可以點做呢? 早前玄學家蘇民峰遊日本東京，被酒店安排入住尾房，他即場擺了一個簡單的風水陣化解，究竟係點?大家學嘢喇。



ig@petersomanfung

日本拉麵店禁忌大公開 食麵要跟「黃金次序」1舉動隨時畀老闆鬧

近年經常到各國遊歷嘆世界的蘇師傅蘇民峰，早前他在ig發布短片，指自己入住東京一酒店時遇上尾房安排。從片段中所見，酒店房間非常闊落，除了分有客廳飯廳，露台更有按摩浴缸，可以一邊浸浴，一邊欣賞東京夜景。不過這個房間就有一個缺點，便是位於走廊盡頭，看來有點陰森。

師傅說對上一次入住酒店好住正尾房，不過沒有及時擺陣就即刻「出事」，「上次冇擺陣，第二日就病咗！今次醒目啦一入房即刻擺兩桶水去化解先。」蘇師傅隨即從水吧取出兩個冰桶，裝滿水後要「對住門口」，以「收煞」作用，最後提醒網民：「以後住長走廊就用呢招！」

港人大阪心齋橋慘中美人計！2杯啤酒索價6萬円 警方竟然咁處理！

+ 5

綠帽男曝做便宜老豆經歷 1場濕疹揭老婆謊言！結局反轉惹哭全網

有網民好奇問若酒店沒有冰桶，是否可用水杯代替，而蘇民峰則表示：「放多幾杯」。不少網民大讚師傅的分享非常實用，有網民更眼利發現房間號碼「1324」，「嘩！好彩師父有啲料到，呢個房號碼加埋尾房…」、「長知識，發覺好多時候套房都會是在最尾⋯⋯」、「哈哈，又住長走廊沖的房間！個職員梗係知大師親臨！可化解沖殺！」

港爸連環情緒勒索逼回港 移英女兒1招回擊「養兒防老」惹議

其實蘇民峰師傅曾於節目《開壇 》分享旅行小貼士，提過大家在揀選酒店房有三大禁忌，若果能夠善用吉凶位置，趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。

1. 揀選酒店房忌住尾房

蘇民峰師傅表示，過往曾住過泰國曼谷一間舊式酒店，位於市中心暹羅站附近。酒店內部設計呈多邊形，最尾位置是一間大房間，但師傅直言「送給我也不敢住」。

2. 走廊凹位及尾房都屬陰地

酒店只有一層，且外面還有孔雀等其他動物。酒店內有很長的走廊上有房間，即是一條長走廊凹進去的位置，師傅解釋這樣跟尾房同屬陰地。而師傅當時住在凹進去的房間，結果住3天病了3天。

3. 忌左右動土房間

最後一點，大家需要留意左右有否動土。在風水角度上，「動土」屬於大忌，所謂動土，即是指窗戶看見的動土工程如建築工程、外牆維修等。這樣會對室內人的健康受影響，故此旅行出門前最好避免一下。