美國大選｜特朗普成功「覆桌」美國最佳總統排名　侵侵其實排包尾

美國大選2024共和黨特朗普和民主黨賀錦麗競選總統，特朗普票數一直遙遙領先，連奪多個搖擺州份，也奪下最重要的搖擺州份賓夕法尼亞州，可以說贏到開巷，今日（6日)香港時間約下午3時已奪得超過277張選舉人票，當選下屆美國總統，可說「覆桌」成功，他也是第一個美國總統可以隔屆「連任」。

特朗普來屆政績表現如何仍有待觀察，不過翻查資料，其實美國政治學會（APSA）曾在今年２月公布「美國最佳總統排名」，特朗普的得分跟合格有一大段距離......



(Reuters)

美國總統大選共和黨特朗普和民主黨賀錦麗之爭，不過隨著不同州份的選票結果出爐，特朗普已在6日下午肯定過270選舉人票再次入主白宮。他發表「勝利宣言」表示這次一場壯觀的勝利，為他們可以讓美國更偉大，並指未來將會是美國的黃金時代。

是否為美國帶來黃金時代未知，但翻查資料，其實美國政治學會（APSA）在美國的總統日（2月19日）曾公布「美國最佳總統排名」，特朗普其實是排包尾。該報告有154名社會科學專家及學者為歷屆共46任總統評分，然後計平均分再排名先後，將50為合格分。

(Survey of Scholars of the Presidency)

根據該排名所見，評分最高的三位前總統更幾乎達到滿分，第一名是廢除奴隸制的林肯，獲93.87分；第二名是帶領美國度過經濟危機的小羅斯福，獲90.83分；第三名是美國首名總統華盛頓，獲90.32分。而拜登其實排名也不低，在45人中排14位，獲62.66分，反而排包尾的特朗普，平均分僅有10.92分，差接近40分才合格。

（Reuters）

而其他在世的前總統，排名最高的是奧巴馬，排第七名，獲73.8分；其次是第十二名的克林頓，獲66.42分；接著是排二十二名的卡特，獲54.26分；最後是三十二名的喬治布殊，獲40.43分。

資料來源：Presidential Greatness Project