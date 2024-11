美國大選｜特朗普成功「覆桌」美國最佳總統排名　侵侵其實排包尾

美國大選2024共和黨特朗普和民主黨賀錦麗競選總統,特朗普票數一直遙遙領先,連奪多個搖擺州份,也奪下最重要的搖擺州份賓夕法尼亞州,可以說贏到開巷,今日(6日)香港時間約下午3時已奪得超過277張選舉人票,當選下屆美國總統,可說「覆桌」成功,他也是第一個美國總統可以隔屆「連任」。

特朗普來屆政績表現如何仍有待觀察,不過翻查資料,其實美國政治學會(APSA)曾在今年2月公布「美國最佳總統排名」,特朗普的得分跟合格有一大段距離......



美國總統大選共和黨特朗普和民主黨賀錦麗之爭,不過隨著不同州份的選票結果出爐,特朗普已在6日下午肯定過270選舉人票再次入主白宮。他發表「勝利宣言」表示這次一場壯觀的勝利,為他們可以讓美國更偉大,並指未來將會是美國的黃金時代。

是否為美國帶來黃金時代未知,但翻查資料,其實美國政治學會(APSA)在美國的總統日(2月19日)曾公布「美國最佳總統排名」,特朗普其實是排包尾。該報告有154名社會科學專家及學者為歷屆共46任總統評分,然後計平均分再排名先後,將50為合格分。

