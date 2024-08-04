做愛前必須做好三件事！泌尿科醫生：有陽痿問題謹記限時這樣做

性愛對愛情非常重要的！不僅可以增進情感的深度和牢固度，還能夠加強伴侶之間的親密關係和信任感，增進彼此的了解與溝通，促進雙方關係的健康發展。



台灣泌尿科醫生施冠偉提醒若表現不佳，必學「愛愛臨陣磨槍3招」。

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台灣泌尿科醫生施冠偉在臉書發文分享，性愛對愛情是非常重要的，不僅可以增進情感的深度和牢固度，還能夠加強伴侶之間的親密關係和信任感，性還能帶來身心愉悅，增進彼此的了解與溝通，進而促進雙方關係的健康發展。

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施冠偉提醒，愛愛事前必備3招，包括愛愛前不要吃太飽、酒少喝點、前天早點睡或是有陽痿狀況的困擾可以選擇藥物輔助：

一、不要吃太飽、酒少喝點：

吃得太飽會使消化系統吸引更多的血液，這會減少陰莖的血液供應，從而導致勃起硬度下降。另外，喝酒過量也會影響勃起能力，儘管適量飲酒可以放鬆身心，但過量飲酒會對勃起產生不利影響。

二、前一天多休息早點睡：

充足休息讓你能走更長遠的路，而睡眠則幫助你恢復體力。睡眠不足不僅會導致注意力不集中、精神不振，甚至會降低性慾。每天睡眠時間最好不要少於5小時，目標至少要達到6小時，理想的睡眠時間應在7至8小時才是最佳狀態。

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三、藥物輔助：

有陽痿狀況的困擾可以選擇藥物輔助，若你只需要在一天內解決性功能問題，那麼威而鋼、賽倍達、樂威壯等短效藥物都是可以考慮的選擇。如果需要的效果持續超過12小時，例如需要在晚上使用並持續到第二天白天，建議使用長效型藥物如犀利士。

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