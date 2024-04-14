性愛｜女伴為你「口愛」時　五件事千萬別做　性博士警告：會想吐

口愛在性愛過程中是激發情慾與極具挑逗的行為，但不少女生因有過不好的經驗，或從小受傳統性觀念束縛而抗拒。



最美性學博士許藍方盤點女伴幫忙口愛時，在她還沒同意或雙方還未取得共識前「男生絕對別做5件事」，包括不要壓頭、不要亂頂、不要問好不好吃、不要怕接吻及不要分心，才能盡情享受這浪漫又激情的氛圍。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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許藍方在YouTube頻道《許藍方博士 Dr. Gracie》告誡男生們，女伴幫忙口愛時「5件事」千萬不要做：

1.不要壓頭

當一直有條狀物往嘴巴裡塞，碰觸到喉頭時會產生「咽喉反射」讓人想嘔吐，除非是女伴要求。

2.不要亂頂

在女伴沒有同意前，別這麼做。別以為像A片中的男優這樣做女生會很開心，只要好好享受女伴為你服務就好。

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3.不要問好不好吃

這又是一個逼人說謊的問題，「你自己覺得會好吃嗎？」

4.不要怕接吻

不少男生會嫌棄女伴口愛完的嘴，因而不想接吻，「為什麼要排斥自己呢？那是你自己的精液啊？」

5.不要分心

不能在享受的同時，自己卻沒給對方享受的感覺，會讓女伴感覺很不受尊重，因而難以投入在口愛氛圍裡，又要如何增加她的意願呢？

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嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍曾針對「男生為什麼不喜歡幫女生口愛」做出分析，她提到這種情況大多出現在亞洲或是大陸等國家，由於人們從小的性觀念裡，認為替異性口交，尤其是男對女，通常都會在層次或自尊上受到影響，「所以大部分的男性，會覺得幫女性口交不像樣；女性如果接受男性這件事，她也覺得不好意思。」導致大多數的男性在替女伴口愛時，多多少少會有心理障礙。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】