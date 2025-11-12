面相｜《新聞女王2》誰是真小人?玄學家教睇8大「職場小人」面相

《新聞女王2》近日成為熱話，職場鬥爭劇情看得香港人代人感十足， 而且每個角色的人物性格突出， 成為港人茶餘飯後的話題。 事實上作為打工仔，最怕的就是於職場上遇到「小人」，表面上可能對你笑笑口，甚麼都無所謂，但卻在你背後暗地裡講你壞話，打你「毒針」於同事間撩事生非，令你的職場變戰場。究竟從甚麼方面能夠看出這些「小人」，讓自己能夠避之則吉呢?



《新聞女王2》YouTube截圖

90後玄學家謝柳汝師傅Tasha，表示想要看出職場小人，從面相就可以清楚看得到，她指若一個人的「印堂」，即兩眉之間的位置，代表著心胸，越闊(兩手指的闊度以上)則代表這個人心胸廣闊，反之「印堂」過於狹窄則代表心胸狹窄小器，事事斤斤計較，機關算盡。此外，謝師傅為了能讓大家避開「職場小人」，更列出8大職場小人的面相特徵，想要一個平靜舒適的職場生活就一定要看看啦!

👉面相｜9大天生性慾強面相 呢個部位深係「時間管理大師」？

👇👇👇8大職場「小人」的面相特徵👇👇👇

1.額頭

額頭飽滿有肉的人，即是福氣滿滿之人，相反額頭太窄又似皮包骨的人則非常心急，常常想不通，㒼塞兼小器。

李施嬅額頭飽滿有肉 。 （《新聞女王2》YouTube截圖)

2.眉骨

眉骨較低兼有落陷感覺，這種人城府深，心機重，報復心強、記仇

徐榮扮演許詩晴的上司，政府新聞處首席新聞主任陳啟峰，經常卸膞。 （YouTube @TVBSUA《新聞女王2》截圖

3.眉毛

眉毛與眼睛距離窄，俗稱眉壓眼，這類人性急、非常現實、記仇，而眉頭的眉毛豎起兼雜亂則急性子、易反面

👉面相｜床事強弱全寫面上！玄學家揭6大男生性能力超強相學特徵

4.印堂

兩眉之間稱之為「印堂」，「印堂」亦代表心胸，越闊(兩手指的闊度以上)代表這個人心胸廣闊，反之「印堂」過於狹窄則代表心胸狹窄小器，事事斤斤計較，機關算盡.

高海寧在戲中扮演新聞主任許詩晴 .從面相學來說高Ling的印堂也闊.（YouTube @TVBSUA《新聞女王2》截圖 )

5.耳朵

耳朵短小的人，人際關係薄弱兼膽小，亦是小器之人。耳後見腮、鼻樑骨凸起，這類人凶惡，兼恩將仇報。而雞咀耳(耳朵地輪尖小，如同雞嘴)，好聽叫好奇、好學每事問，不好聽即打爛沙盤璺到㞘、疑忌心大、愛面子、拗頸、好勝，亦是小器鬼一名。

6.眼睛

三白眼或四白眼的人較陰濕，下三白眼的人，為目的可不惜付出，而四白眼的人個性強，有破壞性，報復心大，抱住寧我負人唔要人負我的心態。凸眼配瘦面，則代表呢個人非常衝動，愛惹是非及喜爭鬥。眼細之人心思細密，把口好似加咗鎖咁打唔開，但每事入心中，計較，小器，若 眼無神代表小器，無大志，記仇，多計較。

7.鼻

鼻歪之人心腸都歪，愛計算人，亦是小器之人

8.顴骨

顴骨凸起但顴冇肉，虛偽、巴辣小器