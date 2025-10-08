面相｜上唇暗瘡=性生活不和？蘇民峰揭不同暗瘡位置預示感情狀況

相信大家都曾為臉上的痘痘感到煩惱，但生痘痘可能不只是皮膚問題，而是你的感情和健康狀況發出的預警訊號。蘇民峰師傅就曾在他的風水命理網站上分享痘痘生長的位置和時機到底是如何預示你的情路障礙的。



《舉重妖精金福珠》劇照

1. 眉頭——嘈交

兩夫妻會無故嘈交，心情惡劣，難免愁眉不展。如果左邊眉頭生痘是由伴侶引起，而右邊眉頭生痘則源於自身。

2. 印堂正中——亂發脾氣

因心浮氣躁而藉故遷怒他人，形同遷怒於人。更糟糕的是，當伴侶好意安撫時，卻無辜成為出氣筒，導致關係更加惡化。

3. 鼻樑——夫妻不和

即夫妻宮生痘，預示著夫妻關係正經歷嚴重衝突。以往「床頭吵架床尾和」的常態已被打破，只要痘痘一日不消退，恐怕生活都會難以平靜，衝突不斷。

4. 鼻骨——有病同當

這顆痘痘可能不只是反映情緒問題，更是生病的預兆！但通常都只是感冒等小毛病。當痘痘在眉頭出現，這代表是由自己或伴侶的健康狀況所引起；如果痘痘生在鼻骨下截，代表是伴侶的健康出現問題。請提高警覺，暫停錫錫的親密行為，避免傳染。

5. 眼頭——出現第三者

你的感情生活可能即將面臨前所未有的重大障礙，甚至可能有第三者介入。若痘痘出現在右邊眼頭，暗示是你自己動了變心的念頭；若是長在左邊眼頭，則代表是你的伴侶心生異動。

6. 眼尾——身心受創

這代表你的健康和情感都受到了衝擊。如果情侶間爭吵太多，可能導致心力交瘁，為情神傷。若痘痘出現在左眼眼尾，暗示你的伴侶可能有健康問題；如果出現在右眼眼尾，則代表是你自己身體抱恙。不過這類情況通常只是喉嚨痛等小毛病，一旦痘痘消退，也代表病魔消散。

7. 上唇——性生活不協調

如果你已婚，上唇生痘揭示了你這段時間性生活不太協調，婚姻可能會面臨重大危機。如果想盡力挽救這段婚姻關係，必須開放自我，嘗試享受閨房之樂來修補感情裂痕。如果是未婚，則不用太過在意。

就算滿面豆豆也不需要過度緊張，因為在面相學中，痘痘生長的位置要與特定年齡區間相聯動，才有效預示感情關係出現問題。若在28歲時印堂長痘，則預示感情將受影響。接著，進入31歲至34歲，感情警訊會反映在眉部。當年齡進展到35歲至40歲，則需留意眼部周圍有沒有生痘痘。最後，在41歲至44歲期間，則要留意鼻部長痘，則會帶來感情上的警示。此外，上唇位置長痘，不分年齡階段都需要特別留意。

三個常見問題

Q：痘痘痊愈之後留下的紅印，是否同樣影響情感問題？

A：會，這個影響會延續到痘印消失。



Q：如果用遮瑕膏遮住痘痘，是否可以解決情感問題

A:不可以，即使肉眼看不見但痘痘依然存在，實屬自欺欺人。



Q：受痘痘影響的感情問題，是否有解決方法？

A：沒有，只能靠自己，順其自然啦。



Q：痘痘生得越大粒，是否代表情感問題越嚴重？

A：是，如果生一粒超級大痘，就代表正在經歷的感情結果都凶多吉少。



資料來源：蘇民峰命理風水網站