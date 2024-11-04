日本重量級AV女優驚爆引退「曾獲封神乳」不拍AV改以這些招式吸金

被譽為「三上悠亞接班人」的25歲AV女優小宵虎南，是日本重量級AV女優，不僅擁有超高顏值，加上豐滿上圍及白皙皮膚，性格也很討喜，更被誇讚為「神乳」，但最近竟爆出將從AV界引退，AV達人「一劍浣春秋」則證實此一消息，讓人無比震驚。



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自從國民AV女優三上悠亞引退之後，不少同輩女優都先後挑戰其地位，小宵虎南出道以來都有高人氣，原本以為很有稱后希望，最近卻被發現退追自家片商S1，並從事務所C-more官網名單中消失，對此，AV達人「一劍浣春秋」證實小宵虎南決定離開AV界。

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不過「一劍浣春秋」額外表示，小宵虎南一如先前傳言，已表明暫時不會回歸AV界，不過與事務所的關係仍有些微妙，不排除未來可能參加相關活動，其實，小宵虎南的個人YouTube 頻道就有20萬訂閱，她也積極發展個人品牌，並以「DJこなん」之名，於東京知名夜店進行轉型DJ後的第一場表演，觸角相當多元。

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