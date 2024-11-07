男星赴西班牙及日本拍節目「突然發40度高燒」照頂硬上　意志驚人

盧廣仲、李玉璽與美麗本人接下實境節目「暴走兄弟朝聖趣」，挑戰極具難度的西班牙及日本的雙朝聖之路。他們日前出席開播記者會，從半生不熟到變成好兄弟，已經能笑看當時發生的各種考驗，尤其盧廣仲路上突然高燒到40度，被揶揄幸好撿回一條小命。



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盧廣仲體力是3人中最好的，即便高燒不退，他還是照樣腳程飛快，提前完成進度再休息。盧廣仲說，當時沒有醫生可看，就靠著維他命、抗生素成藥苦撐，大概燒了3天才痊癒。

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李玉璽和美麗本人就沒這麼堅強，美麗本人坦言每天都想放棄，李玉璽一開始也是累到全身酸痛，靠彼此加油打氣才撐完全程。他們還遇到美麗本人鼾聲如雷、連日便秘等多項考驗，習慣獨處的盧廣仲更直言，長達1個月的團體生活對他來說更耗能，不過之後如果收視率佳，他們就揪粉絲在台北市走完20公里。

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盧廣仲正好準備去看劉德華演唱會，體力過人的他過去也有一天演出兩場的經驗。當被問到有沒有什麼建議要給劉德華時，盧廣仲笑說這或許是「屬牛的宿命」，自嘲先前連唱兩場已經累到快往生，但相信天王意志力應該是超人等級，一定可以做到。

有了這趟朝聖之路的經驗，他們建議想去的民眾一定要記得帶隨身電風扇，不想一直吃麵包可能要自備白飯。但如果想要靠走路減肥可能會失望，因為他們調查過路上遇到的朝聖者們，大家體重全都有增無減。

美麗本人、李玉璽、盧廣仲一起挑戰朝聖之路。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

美麗本人、李玉璽、盧廣仲在記者會上玩起默契大考驗。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

盧廣仲等不及要去看劉德華演唱會。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

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