聽障女搭的士忘帶錢 iPhone做抵押司機一去不回 家人出PO急尋

如果乘坐的士沒有現金付車費，一般都會在下車時找親朋戚友幫手付款，但近日就有網民在社交平台發帖文，指其患有聽障的姐姐因忘記帶現金，搭的士下車時將自己的手機抵押給的士司機，怎料司機竟一去不返，而且致電不通，並發現無法使用追蹤功能，故希望出PO聯絡該名的士司機尋回手機。



Facebook「的士司機資訊網」截圖

近日有位網民在社交平台Facebook討論區「的士司機資訊網」發文，表示其患有聽障的家姐在6號深夜凌晨四點乘坐的士突回娘家，「佢話好耐冇見我同爸爸媽媽，所以上嚟探我哋」，但身上沒有攜帶現金，便將自己的手機抵押給的士司機，「我聽到呢度就覺得唔對路，就即刻打去我家姐電話已經唔通，再開個追蹤功能睇吓部手機喺邊，但已經冇得追蹤」，而樓主亦表示其家姐精神病最近復發，不會按常理出牌，並補充她是一位聾人，但「學習唔到發音，可以發到聲你唔知佢講咩」。

《降魔的》劇照

樓主希望的士司機能夠將手機歸還給事主家姐，並在帖文內分享家姐的人生背景，他表示家姐年輕時已婚並育有四位子女，大約10年前開始患有思覺失調，病情本來可控，惟今年因為二女自殺身亡開始復發。

《花是愛》劇照

樓主表示知道家姐沒有攜帶現金坐的士，的確有錯在先，「唔知你哋溝通係咪有困難，所以最後攞咗佢部電話」，而家姐當時更將電話解鎖。他表示該電話內有許多珍貴回憶，「當中包含咗佢過身嘅女兒」，希望的士司機可以見到帖文並將手機交還，樓主亦承諾會附上車資及額外酬勞，最後補充該電話為iPhone 12 Pro Max，二手價大約為$2600，而的士車資東涌開往葵涌大概約為$220左右。

帖文一出口引來部份網民留言回覆，認為家姐的人生坎坷，希望的士司機能將手機歸還「嗰位攞咗樓主電話嘅司機，未必識玩／見到呢個帖，希望有識得司機，又知道件事嘅司機嘅朋友幫手跟跟，好心有好報。都祝樓主家姐安好。」、「祝福一切安好」、「希望的士司機見到，做返正確決定啦」、「蝦啲身體有問題嘅人，應該些少都睇得到」,至截稿前樓主尚末更新最新狀況。