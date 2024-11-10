閨密留學後勁Open「狂晒約炮戰績」保守女呻受不了　網民教咁應對

閨密去德國交換一年性觀念大轉變！一名台灣女網友苦惱地在Dcard抱怨，自己大學時期的好姐妹畢業後赴德交換一年，返台約敘舊時發現她在歐洲玩超開，不僅和愛情長跑幾年的男友分手，還在國外大肆約炮，觀念保守的她直呼聽不下去，要分開時暗示閨密下次別再聊這話題，反被調侃太保守，心緒混亂的她上網詢問網友意見。



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原PO表示，閨密這幾天剛從德國交換回來，所以碰面聊了一下卻發現對方變好多，她強調尤其是感情觀的部分，讓她非常震驚，開始覺得兩人距離變得遙遠。她補充好友去德國之前有一個穩交幾年的男友，感情一直不錯也見過彼此家長，但如今兩人已分手，好友在德國還常常跟人約炮。

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想到曾經保守的好友，她直呼「完全不敢相信」，不知道為什麼才交換快一年就變了一個人。不僅如此，原本原PO還安慰自己畢竟是歐洲又靠近大城市，不被影響是不可能的，體諒好友就只是想體驗一下。沒想到好友又補充自己約炮人數實在是有點多，她忍不住問要不要檢查一下身體，好友卻說只要沒有愛滋就好，還強調：

「德國的事就留在德國，不會影響未來的關係的。」



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好不容易結束聊天，原PO委婉暗示下次可不可以避開這類話題，好友卻認為是她太保守。她無奈抱怨：

「這對完全無法接受約和嫖的我來說，聽這些經驗分享真的很痛苦。」



雖然自己想要讓朋友有被傾聽的感受，另一邊卻有自己內心的道德在瘋狂說不。她補充自己當時一直忍不住看向好友都是瘀青的膝蓋，崩潰喊：

「好希望我的想像力能差一點就好了。」



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貼文曝光不少過來人留言安慰：

「她已經不再是妳認識的人了，就由她去吧」

「如果真的不能接受就慢慢淡掉吧，維持好心中的那把尺比交友重要多了」

「朋友也是去國外念書後整個超級開放」

「沒有誰對誰錯，但朋友的頻率已經不對調了」

「可以試著把話題帶到別的地方，要是真的受不了就慢慢疏遠吧」

「歐美那邊跟我們的文化差異真的很大，去那邊交換一年之後性方面價值觀都會不同」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】