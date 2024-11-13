政府工｜民政總署超筍工！鄉郊選舉經理月薪$74,345 附入職詳情

又有政府超級筍工！民政事務總署日前釋出新招聘，今次請的職位是鄉郊選舉經理，月薪高達$74,345，人工不但高，學歷要求只需任何大學學位，即係非專科都合資格，大家即睇其他入職條件及截止日期！



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政府工【民政事務總署-經理（鄉郊選舉）(總部第一科第2小組)】

月薪：$74,345

截止日期 :25/11/2024 18:00:00

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入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE中英文科考獲第3級或以上成績，或中學會考中英文科(課程乙) C級成績；

(3) 在取得學位後，具備最少5年公共行政、合約管理或非工程項目的管理／活動管理／策劃的工作經驗，並有不少於3年任職督導級的經驗；

(4) 具備良好的電腦及資訊科技知識，包括精通MS Excel, PowerPoint 及中文文書處理；以及

(5) 曾策劃和籌備公共選舉、在公共機構有一定採購及招標經驗，或具備管理社區／資訊科技項目的工作經驗的申請人，可獲優先考慮。

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職責:

(1) 協助統籌鄉郊代表選舉，鄉郊補選及鄉郊選舉；

(2) 就推行選舉項目的事宜及項目，聯絡新界地區組織、政府部門及商營機構等；

(3) 就行政、財政、採購及合約管理事宜提供支援；

(4) 監督資金的使用及項目進程；

(5) 協助舉辦簡介/分享會及培訓班；以及

(6) 執行其他獲指派的職務。

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聘用條款:

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。

(2) 續約與否須屆時部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

(3) 受聘人或需於戶外、不定時工作以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

福利:

(1) 受聘人如圓滿履行合約，而期間持續表現理想及行為良好，可獲發約滿酬金。如獲發酬金，酬金數額連同政府按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，相等於獲聘者在合約期內所得底薪總額的15%；以及

(2) 按照《僱傭條例》的規定，視乎情況給予休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假/侍產假和疾病津貼。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(1) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷、相關的學歷副本、工作證明或其他證明文件，郵寄或親身送交至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心30樓民政事務總署第一科第2小組。請在信封面註明「申請經理（鄉郊選舉）職位」。

(3) 申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。