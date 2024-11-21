破地獄｜持續進修基金有得讀殯儀？殯儀策劃三大課程零經驗可報名

電影《破地獄》大賣，票房口碑兩豐收，極罕有採用殯儀業、法科師傅作為電影題材，吸引了不少人對入行殯儀業的薪酬待遇和入職要求感興趣。而其實有部份殯儀行業的相關殯儀課程有入選持續進修基金，對殯儀業有興趣的朋友就繼續看下去吧！



《破地獄》劇照

傳統上一般加入殯儀行業需要有前輩帶入行，但由於殯儀業人才短缺，因此在香港青年協會及香港大學專業進修學院都能報讀「殯儀策劃師培訓課程」，其中香港大學專業進修學院的殯儀課程「殯儀策劃師培訓課程」、「現代殯葬專業入門課程」亦入選了持續進修基金，望能透過資助課程吸引更多人士投身殯儀行業，避免行業青黃不接。

1.殯儀策劃師課程

香港大學專業進修學院的殯儀策劃師課程旨在教授學員基本殯儀知識、行業道德操守與禁忌，亦會教授殯儀銷售技巧以及售後服務，培養他們應有的工作態度及責任心，會實地參觀火葬場、骨灰龕場、殯儀館等場地。在課程完成後，學員能理解並闡述殯葬的歷史及基本禮儀，了解主要宗教的殯葬儀式及特色，知道殯儀策劃師角色及職責的同時，能在適當督導下執行殯儀策劃的服務及作出相關跟進。

申請人可於網上報名，亦可親身前往報名中心或以郵寄方式遞交申請表以及相關證明文件，課程以「先到先得」方式取錄，課程詳情如下：

課程費用：$9000（獲取錄後繳交）

講授時長：24小時；考察時長：6小時

申請資格：

1. 完成香港中學會考課程，或

2.完成香港中學文憑試課程，或

3.具有同等學歷

課程要求：

1.學員出席率須達80%

2.在指定時間內完成作業，並取得合格成績

《破地獄》劇照

2.現代殯葬專業入門課程

現代殯葬專業入門課程由香港大學專業進修學院舉辦，為學員講解香港以至世界各地殯儀行業的發展和趨勢，多角度了解「可持續殯葬」，亦會安排學員參觀香港的殯儀館、火葬場和綠色殯葬設施。在課程完成後，學員會大概理解遺體的處理過程和各種宗教的出殯程序、與家屬溝通和安撫家屬所需的技巧、知道如何專業處理遺體，和殯儀應有之服務和標準等，適合有心從事殯儀服務人員或社會服務的人士報讀。

申請人需填妥報名表之後，親身將學費、學歷資料以及報名表交往報名中心，課程以「先到先得」方式取錄，課程詳情如下：

課程費用：$8400

講授時長：26小時；參觀時長：6小時

申請資格：

1.完成香港中學會考課程

2.完成香港高中課程，或具同等學歷

課程要求：

1.學員出席率須達75%

2.所有評核取得合格成績

3.殯儀策劃師課程

此殯儀策劃師課程由香港青年協會舉辦，課程專為有志投身殯儀行業人士而設，但此課程就不納入持續進修基金內。課程由資深行業專家教授基本殯儀知識，行業道德操守與禁忌，更設多元實習參觀機會，包括火葬場、骨灰龕場、殯儀館或出殯參觀等，讓學員能全面了解行業實況，為入行作積極準備，培養學員正確的工作態度及責任心。

申請人可於網上即時報名，以信用卡繳費報讀課程，亦可填寫完課程報名表格後，連同支票寄回香港青年協會−持續進修中心，課程詳情如下：

課程費用：$8500

講授時長：逢星期五上課，共9課

申請資格：

1.具備七年以上工作經驗

課程要求：

1.學員出席率須達75%

2.所有評核取得合格成績

符合資格的持續進修基金申請人於成功修畢基金課程後，可不限次數申領合共最多$25,000的資助。 首$10,000資助比率為學費80%，此後的$15,000資助為60%。例如若合資格朋友仔未曾申請過持續進修基金，而報讀香港大學專業進修學院的殯儀策劃師課程，課程原價為$9000 ，在獲發還資助後學員其實自己只需付$1800學費。