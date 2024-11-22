政府擬推綜援人士每周無償返工1小時　 網民贊成：2大工種最適合

綜援擬有新計劃！由於綜援的就業支援服務，將於明年9月完結，政府今早（22日)在立會交代新計劃，健全的失業人士須每周做「無償工作」，若違反就會被停發7日綜援金！新方案隨即引來網民熱議，有人贊成新方案有助推動綜援朋友靠自己，長遠減低政府財政負擔，甚至建議有關部門可以安排２類工種給綜援人士工作。



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政府在今早（22日）的立法會福利事務委員會特別會議，交代新計劃。按社署規定，現時15至59歲失業健全的拎綜援市民，除了有合理原因例如讀書、照顧小朋友、殘疾屋企人等不能工作，其餘一律要接受就業支援服務，除了須與非政府機構個案管理人員會面，也要持續求職，不做社會大懶蟲。

勞福局首席助理秘書長(福利)陳雅詠話，現有的服務雖然已經密集輔導拎綜援人士，但仍有部份人就業就學意願弱，尤其是中年長、低學歷人士。而新計劃下，15至59歲的失業健全的綜援市民，每星期要參與一次無償工作，每次至少返1小時，直至揾工新工、或者讀返書為止。如果有人違反規定，他及其家庭就會被停發7日綜援金。

勞福局首席助理秘書長(福利)陳雅詠(立法會直播截圖)

新計劃隨即在連登討論區惹來熱烈討論，普遍網民都贊成新計劃，「靚波」、「一早要啦x」、「加埋KPI」。有網民甚至認為，無償工時太小，而且違反罰則也太輕，「得一粒鐘，應該改做半日啦最少」、「咁都做唔到好應該成份老綜cut晒」，「根本就要起碼5日每次8個鐘」。

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至於工種，網民支持可以幫手清潔香港甚至送外賣，「應該判晒去做厭惡性工作就最適合，每個月返一星期洗公廁，掃街，去公屋例垃圾，好合理，比多d機會佢哋學嘢」、「義工接單同區送外賣隊，振興香港外賣；市容隊，全港每日洗街一次」、「揾佢哋執垃圾、洗廁所都有用」。不過也有網民擔心，管理綜援人士工作都要一筆行政費用，擔心政府「為咗慳10蚊會洗多100蚊」，反而得不償失。