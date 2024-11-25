有雞先定係有蛋先？世紀難題終於有答案　10億年前一生物成關鍵

究竟是雞生蛋？還是蛋生雞？有科學家發現一種可追溯至10億年前的「單細胞生物」（Chromosphaera perkinsii），其結構與動物胚胎有驚人的相似之處，經分析發現，大自然早在會產卵的動物出現前，就已擁有「創造蛋」的能力，因此推測是先有蛋再有雞。



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根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，瑞士日內瓦大學的科學家在2017年夏威夷的海洋沉積物中發現了一種單細胞古老生物「Chromosphaera perkinsii」，研究團隊分析，該生物可能出現在距今超過10億年前的地球，其結構與動物胚胎有相似之處。

研究主筆杜丁（Omaya Dudin）指出，這說明了：

「早在地球的第一批動物出現之前，多細胞協作與分化過程就已經存在。」



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也就是說，受精卵發展成胚胎的過程，早在動物生命（雞）出現之前，大自然就已具備「創造蛋」的能力。



研究還指出，像雞蛋這類的「硬殼蛋」，直到3億年前才開始出現，另一項研究也說明，雞能夠定期產卵的能力，在數千年前吸引人們的注意，最終將其馴化成如今我們所熟知的雞。

「先有雞還是先有蛋」的研究結果也在11月初被刊登在全球最具權威的學術期刊《自然》（Nature）上，讓這一古老的問題，終於有了不一樣的答案。

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