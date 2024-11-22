鍾培生睇樓九龍塘1200呎豪宅「一個人住OK嘅」網民：同人唔同命

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，經常在社交平台發表不同言論，除了講解兩性關係之外，近期更帶大家睇樓，近日就到訪位於九龍塘1200尺的豪宅，但其影片極重點強調「一個人住OK啦」，隨即引來廣大網民留言回應，「有錢仔推銷語氣」。



鍾培生Facebook截圖

近日鍾培生在其社交平台發佈一條新影片，以「有什麼好方法防止樓上掉垃圾落街」，表示幫同事看一套位於九龍塘1200尺的高尚住宅，月租大約8萬至10萬，整條大約1分半的影片不斷強調「一個人住都OK」。鍾培生剛入到該住宅客廳，便表示「望一望，入到嚟都幾寬敞，咁我都覺得OK啦」，表示地下的石板雖然有些殘舊，但應該能夠好容易「抹得甩」，而當入到客房，鍾培生表示「咁呢個房就唔知攞嚟做乜Q，有啲細，但如果自己一個人住都OK嘅」，而主人房鍾培生則認為「有衣櫃有浴缸，整體都OK嘅，一個人住」。

而行到去廚房時鍾培生表示「廚房就OK新淨，夠用啦一條友住」、「不過有少少舊，都好多塵，要抹一抹」，至於工人房就不過不失，「老細房都唔係好大」，雖然樓盤整體不錯，但有個極大的缺點，「樓上啲X街成日亂咁抌嘢落嚟，又有煙頭啊，又唔知咩垃圾啊，啲白色都唔知咩嚟」，但就不能投訴，「啲人好冇公德心」，總括來說，鍾培生認為一個人住沒有問題，「但可能就要設返個sign：唔好抌落街啦X街」。

對於鍾培生認為1200尺「一個人住OK啦」，網民反應兩極，有網民就認為鍾培生超離地，而且整段影片沒有重點，不像其他地產經紀般的樓盤介紹，「1200尺一個人住就夠？鍾生你未夠貼地，好多四五百尺一家四至五口人住呢」、「好離地，1200呎一個人住」、「講咗咁耐，都唔知佢噏乜」、「同人唔同命..佢1200呎剩做洗手間就差不多」、「鍾意曬命多過曬太陽」、「淨係識講ok嘅，乜野ok先得架，ok個point喺邊先得架」、「成條片我聽得最多係ok同仆X，內容空泛，實際內容缺乏，希望佢朋友再花啲時間搵啲專業人士睇多次」。

亦有部份網民認為支持鍾培生，「住豪宅d人都掉野落街，咁真係幾仆X」、「出世命好唔怪得佢嘅！」、「睇得出佢係好真心，1200尺有d細」、「對於Derek, 我諗呢D樓全部都係垃圾」、「Derek其實好勤力，拍到身水身汗」、「有錢仔推銷語氣」。