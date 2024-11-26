香港寵物蛋糕店誤加朱古力製生日牌　反公審狗主𢱑著數惹網民圍攻

如果家中有飼養寵物，都會對寵物的飲食安全多加留意，避免愛寵誤食而產生健康問題，甚至死亡，而近日就有位網民上網訂購寵物蛋糕，發現蛋糕上有狗隻不能食用的白朱古力，而要求店家退款，店家其後匿名公審客人「R着數」，反被網民怒轟「呢個錯真係會食死狗，唔係難食、唔靚嗰種小事」。



Facebook討論區「西店Hi客之道」截圖

近日有疑似寵物蛋糕店家在Facebook討論區「西店Hi客之道」投稿，表示有一單寵物甜品因為店員疏忽問題，將原本寵物蛋糕上的曲奇餅誤放成人類食用的白朱古力，客人其後打開盒發現後便立即聯絡店舖，「客人當下都話唔緊要，佢自己揼咗件朱古力」，但15分鐘過後，客人就突然表示係嚴重嘅過失，「並對另一盒其他產品的安全性感到懷疑」、「覺得我哋嘅生產線會將人類食嘅嘢，同寵物食嘅嘢溝埋一齊做」，店家其後要求客人自行處理，並影相作存檔便會完成退款，而客人沉默三個小時之後，又忽然要投訴店家「令到佢哋冇咗蛋糕慶祝，又覺得我哋安排好差，點解唔即場提出換個蛋糕俾佢」。

而該位客人留意到該投稿貼文後，便同樣在「西店Hi客之道」投稿，在帖文中亦附上相關對話作網民參考，對話內容態度尚算客氣，「我哋傾完都係覺得有危險性，需要退返個蛋糕」、「之後我哋都係要話俾大家聽有呢個問題」，表示「冇諗過佢哋會用白朱古力做裝飾」，而白朱古力對狗隻來說有極大毒性，訂蛋糕是希望自己愛寵能夠開心過生日，並表示不是賠償蛋糕的問題，「而係我根本唔知佢哋有冇安全指引，連呢啲基本狗隻唔可以食嘅問題都可以發生，真係令人擔心」，並在帖文提醒各位寵物主人，訂狗隻蛋糕前要了解清楚材料和安全性。

帖文一出後，極大網民留言支持事主公開蛋糕店，認為蛋糕店是次疏忽的確有機會令狗隻死亡，「做錯嘢係舖頭，個客語氣已經好客氣，做客如果要咁卑微都幾慘」、「其實個客唔立即爆間店已經好比面，我個仔命得一條，後面出事佢係唔係都係『oops唔好意思』，真心唔敢博」、「其實到而家間鋪（或者話CS）仲唔覺得有咩錯，覺得用錯朱古力牌好小事做咩要搞大壇嘢，但其實換轉唔係小動物食，係人食的話，人哋可以告到你甩褲」、「呢啲會出事嘅嘢唔錯得」、「朱古力真係會食死隻狗 ，就算個客幾西都係你地有錯在先，做寵物蛋糕出現朱古力牌呢件事真係非常離譜，仲好意思公審個客」。

Facebook討論區「西店Hi客之道」截圖

雖然極大部份網民都支持客人公審店舖，並大讚主人及早發現，避免有狗隻因誤食而意外身亡，但仍有少部份網民支持店家「錯係一定鋪頭錯先架啦，不過之後鋪頭都肯退返成個蛋糕錢」、「係店家嚴重過失，但客人都想Ｒ着數」、「本來係店有錯，但後期就變咗客錯，算啦打和啦」。而該Facebook討論區「西店Hi客之道」亦在今日（26日）刪除兩個帖文。

根據台灣聯盟動物醫院的資料，朱古力中含有可可鹼(Theobromine)與咖啡因，視攝取的含量而定，會對狗狗造成不同程度的臨床症狀。如黑朱古力的可可鹼與咖啡因濃度明顯高於牛奶朱古力與白朱古力，容易造成中毒的比例偏高。而白朱古力由於可可鹼含量過低，被認為不易誘發中毒反應。可可鹼主要會傷害狗狗的中樞神經、心臟、腎臟，可能會出現躁動、抽蓄、嘔吐、腹瀉、心咖律不整、呼吸急促等臨床症狀。

資料來源：「西店Hi客之道」FB、聯盟動物醫院