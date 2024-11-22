素海霖首個倒模飛機杯開賣 限量69個荷蘭式拍賣！首日一個$xxxx

素悔霖（繪麗奈）作為香港第一名AV女優，成為不少男性的幻想對象，早前更自爆安排3D倒模飛機杯，而昨日（21日）就在其社交平台正式推出名器，更以荷蘭式銷售引來關注，隨即便被轉載至連登討論區。



@thisisshl Instagram截圖

近日素海霖在其Instagram社交平台發文，表示即將在12月1號正式發賣名氣遞送見面會，價格以荷蘭式拍賣作銷售，價格每二十四小時下降一次，售完69個即止，頭40名購買會額外贈送即印唇咭，「出道後沒有出過，SSR」。而名器見面會的首日販賣價格為$3000 ，翌日販賣價格則下降$300 ，售賣$2700 ，其後就每日減$200作新的售賣價格，價錢包括素海霖親筆簽名（可簽在名器上或盒上）、簽名即影即有、合照、20秒個人攝影、頭40名更可獲素海霖即場示範用法，以及觀看製作影片的小花絮。

@thisisshl Instagram截圖

素海霖飛機杯限量69個，並建議每人購買兩個方便替換，每盒更有獨一無二序號，不會出現兩個相同序號的情況，Instagram密友亦有額外福利，能夠優先購買，會額外贈送一張簽名合照或拍立得。而當天見面會的詳情就尚未公布，舉辦地點會在前一日通知，暫時只得悉在12月的星期六或日舉行，時間則由下午兩點至四點，當天素海霖會以吊帶睡衣作衣裝，參加人數則會少於70名，如果海外購買者未能出席親手遞送會，將會以順豐方式郵寄到達，需自付郵費，不過就會會多送一張比堅尼簽名即影即有。

帖文一出口引來極多網民留言討論，並轉載到連登討論區，網民反映兩極，部份網民認為素海霖售賣價格太貴，「價錢比一般女優更貴，倒模名作質素看起來有廉價感，只有幾個禮品，總括而言，以五星最伏，我就給三星，如果是忠實的粉絲，買這個東西是值得的，但對於一般人來說，我就不建議去買，因為質感比一般女優更差，仍然有待改善」、「3000yen都要諗吓啦」、「我隻椎名空都係賣4百幾」、「如果冇人買佢自然收皮㗎啦，唔使同佢擔心」、「傻X爭住俾錢」。

而有部份網民認為價格相宜，「肯定勁快賣晒」、「好似已經有50幾人入數」、「全香港得佢一個做，點解唔值呢個價」、「想睇倒模過程」、「都值啦， AV女優喎」，而面對有眾多網民留言抨擊遞送會和飛機杯價錢貴，素海霖留言直接回應網民「貴唔係缺點，係你個人嘅缺點」、「你睇過實物？收過實物？用過實物？冇已經可以收皮了」、「貴在於限量，即影即有平時係$200一張，700g名器市場價格$500至$700，未見過實物學人講質感會俾人笑的」、「所有嘢都係我本人design， design係無價」。