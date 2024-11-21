逆行射精｜夫妻愛愛有性高潮但無精液　 醫生驚揭精液全流在這裡

在一般情況下，男生每次做愛所產出的精液量只有2-5M，不過若每次做愛有高潮但無精液射出，就要留意了。近日有泌尿科醫生在其社交平台分享有男病者患上逆行射精的經歷，更提醒當中有3大原因以致出現精液倒流的情況！



台灣泌尿科醫師陳忠佐早前在其fb專頁分享，指一對夫婦結婚三年，長時間嘗試自然受孕兩年但一直沒結果。兩人來求診時表示性行為時性高潮正常，但精液排出量極少或幾乎沒有精液排出。結果醫生在檢查後發現，患者尿液中混有大量精子，診斷是精液逆流至膀胱，因此射精時未能正常排出精液。

陳忠佐醫生指出，逆行射精是一種射精異常情況，精液在射精時逆流進入膀胱，而非通常情況下經由尿道排出體外。這種情況通常會導致射精時無法正常排出精液，或者排出的精液量非常少，或是尿液呈現混濁狀態。

台灣泌尿科醫師陳忠佐

4種病易引致逆行射精

為什麼會出現逆行性射精呢？陳醫生表示，造成逆行射精的原因主要涉及神經、肌肉或生殖系統功能的異常。常見的疾病例如糖尿病、多發性硬化症、脊髓損傷、神經病變等疾病，都可能影響射精的肌肉群功能，導致逆行射精。

逆行射精本身不會「直接損害」身體健康，但如果精液長期頻繁地逆流至膀胱，部分男性可能會出現輕微的不適感或尿液異常（如尿液混濁）。而且，由於精液逆流進入膀胱，未進入女性陰道，會導致不孕的機率大幅提高。

《烈女》劇照

或跟糖尿病有關

至於如何預防逆行性射精呢？就要從根本落手。陳醫生說，引發逆行性射精有3大常見原因：攝護腺手術、藥物作用以及糖尿病。因攝護腺手術後發生的逆行性射精，是術後常見的狀況，常見於服用攝護腺肥大治療藥物(5α還原酶抑制劑)，通常在停藥後就恢復正常。

而糖尿病若長期血糖控制不佳，容易引發自主神經病變，導致逆行性射精。醫生建議積極控制血糖、健康飲食、規律運動等可以減少神經損傷的風險，降低逆行射精的可能性，也可降低性功能障礙的機率發生。

醫生叮囑，如發現有逆行射精，應找專業醫生來選擇適合的治療方案，避免繼續加重生活困擾。

資料來源：陳忠佐醫師授權轉載

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