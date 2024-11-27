床哥@JFYT連環抽擊姜濤Edan掀網絡大戰　連登仔:唔怕鏡安法第一人

周殷廷（Yan Ting）與YouTube頻道JFFT成員合組JFYT首次打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」5強，近日卻爆出網絡大事，JFYT成員床哥前晚直播拉票，抽水嘲爵屎拉票Edan卻孖林明禎行夜市，歡迎Edan流失的票數可投YT同JFYT。

片段被轉載至threads後姜濤撐兄弟留言批「無品」，然後床哥再在IＧ出Story「道歉」，但內容被指暗嘲姜濤。事件在Threads和連登洗版式討論，部分反鏡網民力撐床哥敢言，更明言叱咤我最喜愛會投YＴ周殷廷和JFYT一票，而姜糖和爵屎也連線守護偶像，「樂壇」又從此多事！



影片截圖

每到年尾又是叱咤爭獎重要時刻，今年沒有尹光爆出和張敬軒拉票等「gimmick」，原本較去年沉寂，沒想到近日第一次入圍「叱咤樂壇我最喜愛的組合」5強的JFYT，其成員床哥卻突然在直播拉票爆seed，「我哋會與你同行，我哋喺投票階段唔會去台灣。」床哥又指JFFT成員有家室、有戀愛對象，粉絲唔需要對佢哋有任何戀愛幻想空間，又話自己落區拉票時，遇到最多嘅係「爵屎」，因為有好深感受。「當我哋見到佢哋好用心拉票時，去到好夜返屋企時，發現佢喺台灣happy緊，我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭，放心，我哋JFYT會與你同行，歡迎爵屎加入JFYT大家庭。」

直播片段被轉載至threads，結果引來姜濤為撐兄弟留言「無品」，兩個字即激起千層浪！床哥繼續抽水「跪低」，昨晚在其IG Story寫「完全係我自己既責任 品德真係太缺了...」，被眼利網民發現疑似抄姜濤多年前因在鬧爆「廢青」留言讚好的回應「完全係我自己既責任 手指真係太缺肥了...」，行徑相當大膽！

向來反鏡的連登仔對床哥回應即時暴動，因為鏡粉人多，更被指香港有「鏡安法」，批評鏡即會被出征，認為難得床哥無跪還繼續抽水，大讚他相當抵撐，「咁多年個個偽人對鏡恭恭敬敬，今年終於見到曙光，大家咁都唔識做到時唔好怨」、「成為第一班唔怕鏡安法嘅人」、「connect晒憎鏡既人」、「本身都唔撐你，你反鏡我就投你」、「床狗係少數敢正面抽擊鏡嘅人 wfc級數，上次游狗豪哥都要跪」。

床哥及反鏡網民言論嚴重觸犯「鏡安法」，不少鏡粉尤其姜糖及爵屎立即連線，而由於Edan今次無緣入最喜愛男歌手5強，故不少爵屎都表示真心respect姜濤敢言，聲言會轉投姜濤，「原本打算唔投男歌手，但見到姜濤係呢個敏感時刻咁有guts，多謝你」，但也有姜糖心痛偶像又被攻擊，「姜濤真係唔係好適合喺娯樂圈生存」。