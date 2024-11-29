Appraisal被上司寫衰點部署？搵HR嘈冇用！職場達人教2大高招應對

來到年尾，又是打工仔需要面對Appraisal的時候。即使對自己的工作表現有一定把握，但若評核結果未如理想，對未來職業發展也可能產生不少影響。企業管理顧問「Son姐」最近就在YouTube上分享應如何看待appraisal，被上司寫衰時又該怎樣應對呢？



（《半澤直樹》劇照）

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」日前在她的YouTube頻道「張慧敏Son姐話」上傳Podcast，分享打工仔遇上工作表現評核Appraisal時該如何應對。Son姐表示其實大家明知道公司有Appraisal，但為何每次到年尾或評核期前才突然出現那麼多爭拗呢？第一個可能性是錯誤解讀自己，第二便是錯誤解讀上司。

（《我要準時下班》劇照）

要提前了解評核基準

若與上司關係不好，Appraisal的結果也自然不會好。雖說「公事公辦」即使你認為自己有勤力做好工作，但這也只是你的份內事。到底公司用什麼基準評定一名「好員工」呢？入職時HR有責任交待清楚流程， 若你是新入職並未有得到說明，就應向人事部詢問，同時趁機與上司建立更多了解，知道對方評價基準。

有時候也會出現明明覺得自己很努力，又不介意OT等，但評核結果卻意外地差的情況。這種情況下有不少打工仔會衝動選擇辭職，Son姐就表示並非不可辭職，但離開也應該是經過深思熟慮，選對自己最有利的時機。亦需有計劃性，了解現下的工作是甚麼部分不好，下次就不要找有相同特徵的職位，不要逞一時意氣之爭。否則可能陷入懷疑自己能力的念頭，心中有質疑時工作表現也必然受到影響。對自己沒有信心，怕出錯便越容易錯。

（《和解在後》劇照）

不問清楚是你的責任

Son姐認為透過Appraisal能得知公司文化，如果沒有問清楚上司的評核標準「老細一套你一套」是你的責任。問清楚後知道工作模式不適合自己仍要留下也是你的責任。而問清楚機制和評定準則亦要「低頭做事，抬頭做人」，多留意身邊其他人的工作模式、性格，有甚麼人是老闆的「寵兒」。以獲得蛛絲馬跡，客觀分析自己是否可以這家公司久留。因為世界上並沒有絕對公平的機制，也沒有「好員工」絕對準則。

Appraisal在有些公司只是「例行公事」。但結果有機會影響未來升遷，而你有理由認為評核會差，就應安排好優先次序提前應對，與上司做好溝通，不是事後抗議。人事部只負責保存文件，能幫你寫文件申訴，並不能實際提供甚麼幫助。當然若有溝通過，但上司一直沒有發聲，直至appraisal才突然差評，Son姐就表示「疊埋心水去搵工得啦」。

（《IT狗》劇照）

Appraisal被差評點算？

Son姐建議評核結果欠佳時有２個應對部署。第一步並非找HR投訴，而是應該約上司了解原因。別急於說服對方，先是平心靜氣聽對方解釋評價。第二步，是從對話當中獲取資訊，到底是錯誤評估自己還是上司「講一套做一套」。期間也要「做戲做全套」，問一下評價對自己未來的影響，有甚麼可以改進等等。同時視乎對方是講真心話還是敷衍自己再決定下一步。Son姐亦提醒到「不是願意忍就可以留低」，若上司特地差評有機會是逼你「聽話」或「鋪後路炒你」，那麼你留下也沒有意思。不應為對方找藉口，被逼到牆角才做決定，否則對方只會變本加厲。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

從Appraisal看出3件事

Son姐指出Appraisal能看出你對自己的了解、對工作有沒有錯誤期望，以及你與上司之間的關係，若會利用這些資訊對自己未來進步發展很有益。若Appraisal時公開表現不滿只會令大家都下不了台，留下「牙齒印」、無故樹敵，若未來需要幫忙，也沒有人會理會你。職場上「沒有人會理會你的感受，要知道自己的位置」，冷靜才能正確判斷怎樣對自己最有利。