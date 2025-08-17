00後首日返工叫上司「姨姨」下場超慘！職場老鬼教點樣稱呼最安全

00後整頓職場聽過不少，但00後整頓上司你又有冇聽過？做得上司一定有些經驗和閱歷，但作為女人最棹忌就是年紀，識做、想在職場過得好，女上司當然年年18歲，但一位出入茅廬的05年的小妹妹就輸了第一印象，直接叫上司姨姨，讓網民直嘆「呢啲學校真係唔教」。



《部長與社畜的焦急羅曼史》劇照

有網友在香港討論區Discuss HK 以「女上司被新同事叫姨姨嬲到面都紅晒」為題，描述自己在公司看到00後入職第一天的景況。有一位05年出生，剛剛中學畢業的新同事入職，一見到女上司就自我介紹「Hello姨姨」，女上司隨即感到受侮辱，即反駁「姨咩姨，叫英文名得啦」，被身為同事的PO主直斥「睇怕妹妹之後都唔會有好日子過」。

《鐵探》劇照

事件一出引起網民熱烈討論，大部分網民都認為在職場上不應該以「姨姨」作稱呼，「姨姨」應該是親戚、父母親的朋友才會用作稱呼，在職場上叫姨姨好奇怪，大多數都是直接用英文名代替稱呼，「返工變咗返屋企？」、「做人有時係要假啲啦，大我三十年的女士都唔會叫人姨姨，有啲女士叫你估下佢幾大，我會先恆量大約幾大，再老馮減15年才答」、「叫上司姨姨已死罪，連一般的社交禮儀都唔識」、「直接叫英文名咪得囉」。

女上司50幾歲，而05年妹妹今年才18歲，其實相差30幾年被叫姨姨都好正常，但這樣叫除了有機會在職場上被針對之外，也會被人覺得你沒有禮貌、「唔識做」。不過年輕人第一次出來工作，好多職場禁忌的確未必清楚，《開罐Opener》為大家合集十個入職第一天該做的事，大家如果在入職第一天做好準備，給別人留下一個好印象，大多都不會沒有好日子過，之後的職場路也不會走的難行。

1. 做好準備

這是你的第一份工作，必須確保處於良好的狀態，因此必須對你的崗位有基本的認識。這一點很重要，沒有做好準備的人很容易感到壓力，一旦緊張起來容易出錯，可能給人留下不好的第一印象。

2. 衣著要求

所謂人靠衣裝，一些性感暴露的衣服就留在與男友約會時穿，在工作的場合穿上端莊的服裝可以給人留下良好的第一印象，而且它還能判斷出可信度和受歡迎程度。

3. 早到

為了避免上班第一天就遲到，你必須提早出門，因為你不知在上班途中會發生什麼事，比如堵車、乘搭的巴士遲到。還有事先規劃路線，以確保有足夠的時間到達新公司。

4. 別拒絕同事的午餐邀請

第一天與同事一起吃午餐，除了可以了解你的同事，甚至還能從他們的談話中得知有關公司的操作、工作形式等的諮詢師，這可以更快了解及融入工作環境。

5. 手機靜音

工作時，把手機轉成靜音模式。每次電話響起，同事都不會突如其來的鈴聲打擾到。若擔心家人聯絡你，可以設置成震動並將它放入口袋中。

6. 不要過度使用手機

第一天上班就過度使用手機，會影響你的表現。將它放進口袋或者辦公桌抽屜裏，不過偶爾檢查一下是沒問題的。

7. 做記錄

在新環境的兩三個星期內，你會被很多新資訊給淹沒。為了快速熟悉工作流程把它記錄下來是最好不過的事，一來你可以隨時隨地回顧，二來不必一直向同事提問。

8. 別害怕尋求幫助

或許第一天上班，可能害怕給你的同事或老闆增加負擔。其實只要確保認真工作，你的同事不會忽略你的求助。

9. 表現積極態度

為了讓你的上司知道你對工作的認真，可以表明你願意與其他團隊成員合作並對項目表現出興趣等，儘量塑造出積極樂觀的態度，很快的將有機會承擔新項目。

10. 先別裝飾你的位子

擁有自己的座位的心情肯定很興奮，或許你已經在為它設計成心目中想要的樣子。切記，新鮮人一定要給人一種印象就是認真工作，先在一個月內儘快熟悉新工作，過後再慢慢將你的座位風格一點一點地顯現出來。