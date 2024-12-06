90後香港夫婦普通家庭月開支超十萬！固定支出超窒息：還怎麼活啊

在香港百物皆騰貴的地方，房租、保險、餐費、交通費等日常開支已經給不少人帶來負擔，如果再孕育小朋友，開支一定貴上加貴。近日就有對90後夫婦在社交平台公開自己一個月固定開支，引來極多網民留言回覆「算完還睡得着嗎」。



@港太君君 小紅書截圖

近日有對90後夫婦在其小红書社交平台以「香港普通家庭每個月開支是多少」為題，分享自己每個月的固定開支，首先是房租，他們租住了一個88坪(300呎)海景房，支出每月$24,500 ，另外還有層樓目前還貸款，連管理費每月支出$25,600 ，亦會給雙方父母固定的家用，支出$13,000，而聘請菲傭姐姐亦需要每月$5200，每月保險費大概$12,000，撇除小朋友的開支，該對夫婦的固定開支已經花費超過八萬元。

90後夫婦亦育有兩名小朋友，「我大寶的支出比較多」，一個月學費連校車、興趣班就已經花費$8700 ，「兩兄弟一個月的開銷，還有尿布、奶粉」大概花費$4000 。夫婦一個月上班大概22日，每天的餐費大概$300 ，日常餐費就已經花費$6600 ，「我們平時坐車來回，總共加起來大概$3400」，而電話費、上網、Wi-Fi等雜費就大概支出$1200，每月購物大概$1500 ，水電費$1000 ，「其實這裏我都要差不多$1000一個月」。最後加上以上全部支出，每月固定開支已經$107,700，「去旅行我們一年其實只有那一次，但是那一次我們用到的價錢大概是五萬塊，因為是一家人去」，每年計上旅行，總開支超過一百萬，總共$1,342,400，並在最後提醒自己要努力工作。

影片一出口引來極多網民留言回覆，部份網民認為該對90後夫婦開支極誇張，「除了呼吸不要錢，樣樣都要錢」、「香港人怎麼活啊，要這麼多開銷，物價這麼高」、「你這算得我隔着屏幕也好窒息」、「覺得你哋夫婦好努力，就算香港人工高，固定費用10萬都唔輕鬆啦」，有部份網民認為固定支出10萬並不是香港普通家庭的水平 ，「固定開支10萬，收入至少20萬吧」、「這不是個普通家庭」、「咁叫普通家庭，人哋兩公婆每個月搵萬幾蚊食得屎啦咁」、「這還說普通，多少人一家三口都係搵4萬、5萬」、「你呢個中上家庭開支啦」。

資料來源：小紅書@港太君君