台灣「迷你裙露臍美女球僮」震驚海外媒體 日本球迷看呆：作弊！
撰文：聯合新聞網
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2024世界12強棒球賽如火如荼進行中，B組的中華隊（台灣）除了場邊啦啦隊水準「世界級」，連女球僮的火辣裝扮也震驚海外媒體。
日媒《THE DIGEST》就報道14日大巨蛋進行的中華vs韓國大戰中，有一位女球僮以火辣的超短裙加上露肚臍的小可愛裝扮，吸引全場球迷的注目。
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許多日本球迷對於中華隊的女球僮服裝感到相當驚訝，紛紛留言表示：
「裙子超短」
「女球僮太性感了吧」
「中華隊女球僮太可愛了，有點作弊的感覺」
而臉書粉專「一級嘴砲技術士」也發文指出，14日坐在內野一樓熱區被球僮驚艷到：
一局上半比賽開始，我坐在椅子上啃我的麥當勞，這位球僮就從我眼下飄過去，Ｘ的我差點噎死。我一度懷疑這是不是主隊設計的戰術，連多明尼加打擊預備區上的打者把加重環甩進場內，那人的眼睛應該不知道在看哪裡。
底下網友也回應：
「他讓主審變得很溫柔」
「在現場，我太太也說好看」
「迷惑主審」
「不用坐一壘，電視上看到都覺得驚豔了~」
「昨天看轉播剛開賽，第一次拿球的時候，日本主審不知道跟她說什麼盯了很久」
「兵不厭詐，這是比賽！」
「難怪主審一直要球，投手一直換球」
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事實上，這位金髮女球僮「哈密瓜」劉偲伃為伊林娛樂所屬的「紅運少女Ruby Girls」一員，這次共有12人與中職啦啦隊員組成的「CT Amaze」女孩們在12強賽現場應援。
喜愛跳舞和唱歌的劉偲伃認為自己總是能帶動團體氣氛，帶給大家滿滿的活力和笑容，她表示雖然無法站上舞台應援，「但還是會在底下偷跳」，希望大家能多關注她們。
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