一品雞煲衝出荃灣美國上市！15大衝出國際的港產品牌/明星/名物

本港連鎖雞煲店「一品雞煲」衝出香港，殺入美股上市！在荃灣發迹的「一品雞煲火鍋」（The Great Restaurant Development Holdings Limited）轉戰美國納斯達克交易所上市，網民對事件議論紛紛。其實香港以往也有不少品牌/明星/產品成功衝出香港走入國際市場，大家又數唔數到邊幾個？



今次「一品雞煲」殺入美股上市，股票代號為「HPOT」。據美國證交會文件顯示，公司市值約1.03億美元（約8.03億港元），今次計劃發售200萬股，發行價4至6美元，預計集資800萬至1200萬美元（折合約6240萬至9360萬港元）。上市集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。而截至招股書刊發日期，經營7家連鎖餐廳，其中3家位於新界、3家位於九龍，以及1家位於香港島。

事件引來不少網民熱議，有網民沒想到雞煲店都可以去美國上市，「本地雞煲般講呢間算整得最好食」，認為可能美國上市較香港更容易，也有人認為雞煲在美國開舖有得做，「美國人食開junk food再食雞煲簡直係味覺沖擊」。

有香港品牌可以衝出國際當然開心，其實以往也有網民討論過，香港雖是個彈丸之地，但因為中西文化合併，多年來人才不斷，也出產了不少世界知名的產品和明星。《開罐》綜合網民意見，嚴選了以下四大類別，一共15樣代表香港衝出國際的港產品牌／明星！

【圖輯】點圖放大瀏覽 網民盤點15大衝出國際港產品牌／明星！👇👇👇

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