韓國首位90後影后曾在中國長大！外表遭網絡欺凌　靠實力贏盡掌聲

「演技是我的自尊心。」不久前的第45屆青龍獎頒獎典禮上，33歲的金高銀憑藉《破墓》，以全票通過的成績，成為青龍獎第一位90後影后。聽到自己的名字被念到那一刻，金高銀開心得幾乎忍不住。她試圖用手遮擋了一下臉上的笑容，但笑眯眯的眼睛還是暴露了她。鄰座一同被提名的湯唯第一時間送上祝福，向她握手賀喜。



這個因韓劇《鬼怪》而聲名鵲起的清純少女，如今剪去了長髮，換上黑色低領長裙，展現出成熟女性的魅力。她在獲獎致辭裡說：

「我太喜歡演戲了，拍戲時也會有疲憊和困難的瞬間，但我覺得幸福感要大得多。」



金高銀因韓劇《鬼怪》而聲名鵲起。（IG@ggonekim）

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《破墓》打破了《屍殺列車》的記錄，成為觀影人次最多的韓國恐怖片，堪稱口碑票房雙豐收，尤其金高銀在其中貢獻了近年來的高光演出。即使在天才輩出的韓國90後女演員這一代，她也是當之無愧的女王。



不久前，她還來到中國杭州參加活動，一身純白颯爽利落，十分有氣質。很少有人知道的是，這位韓國影后其實從小在中國長大，說得一口十分流利的中文。這一次，算是回「第二故鄉」看了看。

《破墓》打破了《屍殺列車》的記錄，成為觀影人次最多的韓國恐怖片。（《破墓》劇照）

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穿著Converse跳大神，韓國新一代薩滿

在《破墓》中，金高銀一改之前可愛溫和的銀幕形象，出演了一位貪錢但又心懷正義的年輕薩滿李花林，和李到𬀪組成「姐狗CP」。主角一行人與被當作「人釘」的日本鬼將軍大戰，解開國家詛咒。這其實是一部極為少見的韓國「主旋律」恐怖片。



金高銀飾演的李花林，與《黑暗榮耀》中那樣傳統的女巫形象不同，她留著時興的「尖尖的髮髻」，穿著Converse，在驅除惡靈的薩滿祭祀儀式中還使用了Marshall音響。金高銀開玩笑說：

「Converse運動鞋很適合儀式上的動感舞蹈。」



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為了演好這個角色，金高銀花了大把時間「泡」在認識的薩滿巫師家，不僅關注他們的技能，更利用這段時間聆聽他們關於生活的故事，瞭解這些人為什麼會覺得自己和神靈能夠共鳴。

「我們一起吃飯，喝咖啡，練習彈琴，學習咒語，練習動作，呼吸新鮮空氣，進行長時間的交談，然後重複這個迴圈。」



她發現如今的年輕薩滿和大家印象中完全不同，他們穿著考究，開著豪華的汽車：

「除非他們自己提到，否則你不會猜出他們是巫師。」



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觀看儀式的同時，她敏銳地捕捉到每位巫師都有自己獨特的動作，包括無意識地擺動身體，或是拿起工具前仔細檢查和感受物品。

「即使是相同的動作，不同的表演者也會給人不同的感覺，每個巫師都有自己的風格。在確認了所有這些方面之後，我才確定了自己風格的方向。」



她為角色設計了特別的說話方式，不會像片中另一位年長角色那麼正式，而是把正式語言和非正式語言混合在一起用，這樣聽起來更加自然。電影給人下深刻印象的第一場大戲，便是她手持雙刀，在森林裡跳薩滿舞蹈，時而狂放大笑，時而在臉上抹上符文，時而用尖刀對準自己，收放自如，非常帥氣。

為了拍好這場戲，金高銀提前打電話和專業巫師確認了所有細節。（《破墓》劇照）

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為了拍好這場戲，她提前打電話和專業巫師確認了所有細節，包括如何在吟誦經文時移動雙手，是否可以做出諸如搖晃或身體顫抖之類的細微動作。拔刀、舞刀的順序也是提前確定，她還從一位年輕薩滿提供的錄音中，從頭到尾背誦了全部咒語。



四位資深攝影師各自拿著攝影機，獨立拍攝，讓她可以專心表演。

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在中國住了10年，因為陳凱歌愛上電影

很少有人知道的是，其實金高銀曾經在中國住了10年。她在首爾出生，3歲的時候因為父親工作變動來到中國，住在距北京1小時車程以外的地方。因為這段經歷，她的中文說得非常流利。有一次亞洲電影節頒獎，她的中文口音比一同搭檔的林家棟還要更加準確。



在韓國參加綜藝節目的時候，主持人拿她在中國念書的經歷打趣，問她中國人是不是在滿洲平原上學習，是不是還在用毛筆寫字？

金高銀在中國住了10年，因為陳凱歌愛上電影。（視覺中國）

面對這些不懷好意的提問，她都一一嚴肅地反駁：

「中國是在學校中學習。」

「在中國要用鋼筆寫字，用鉛筆或者圓珠筆會顯得沒禮貌。」



也是在中國上學期間，她看了陳凱歌導演的電影《和你在一起》，慢慢喜歡上了表演，經常在家中模仿各種角色。後來回到韓國上大學時，她選擇了韓國藝術大學的表演系專業，就此開啟演藝之路。

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2012年，她憑電影《銀嬌》正式出道，拿下包括第33屆青龍獎在內的8個電影頒獎禮的最佳新人獎，成為當年最璀璨的電影新星之一。她飾演的銀嬌清純乾淨，堪比《羅莉塔》裡的Lolita第一次出場時的場景。



雖然「出道即巔峰」，但金高銀並沒有讓青春少女形象束縛住自己。

2012年，金高銀憑電影《銀嬌》正式出道（《銀嬌》劇照）

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接下來幾年，她一邊學習，一邊出演了驚悚片《獵殺對戰》、黑幫動作片《中國城》、犯罪懸疑片《爆走律師》等等，每一部裡的角色形象都大相徑庭。

泯滅人性、身世淒慘的一零，善良簡單的鄉下姑娘，堅信正義的檢察官。

「我不希望聽到的只有讚揚，希望在還保有『新人』名號的時候盡可能多做嘗試，多碰壁多失敗，新人時期其實應該不挑不揀。」



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各個韓國電影巨星她都合作過。拍完《被遺忘的秘密》之後，拿下奧斯卡獎的尹汝貞對她說：

「高銀啊，你做得很好。」



金高銀想：

「這世上我再也不需要別的什麼了。」



拍完《被遺忘的秘密》之後，拿下奧斯卡獎的尹汝貞對她說：「高銀啊，你做得很好。」（Getty Images）

出演大熱劇被網絡欺凌「演技是我的自尊心」

更多中國觀眾熟悉金高銀，是在電視劇《奶酪陷阱》和《孤單又燦爛的神-鬼怪》之後。《奶酪陷阱》是金高銀第一次主演電視劇，連續7集都創下同時段節目收視率第一的好成績，微博播出後短短幾天就達到了4億次流覽量。



而《鬼怪》更是被公認為10年代最好的偶像劇之一，一直到現在每年冬天還會有劇迷們刷：

「又到了看《鬼怪》的季節。」



《鬼怪》被公認為10年代最好的偶像劇之一。（《鬼怪》劇照）

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金高銀說，之所以想要出演偶像劇，是因為想嘗試下這個年齡段才能表現出來的感性：

「如果這樣感性的時期一過，好像無法再有那種活力和勁頭。」



但是在劇集爆紅的同時，她偏向清淡的長相卻遭遇了激烈的質疑。韓國觀眾說她「長得像生了孩子的嬸嬸」、「女版柳俊烈」，還說男主「和她搭戲辛苦了」，巨大網路暴力的打擊下，金高銀一度註銷了自己的社媒平臺。

金高銀被網民封為「女版柳俊烈」。（圖為柳俊烈／IG@ryusdb）

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《鬼怪》爆紅後，她從公眾視野中消失，用了整整半年來調整心態，連朋友都拒絕見面。再出現時，她的心態比以前更加堅決。比起整容、動手術去讓自己更符合主流審美，她更希望自己能夠專注演技。

「我不期待聽到別人說漂亮這樣的話，也不想要。但是演技是我的自尊心，我有很多的期望。」



這個「視演技為自尊」的女人，把全部精力放在了角色塑造上，並在接下來幾年不斷拿出成績。

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和安普賢搭檔的《柔美的細胞小將》，幫她成為首屆青龍視後（《破墓》是影后）；改編自《小婦人》（Little Women）的《小女子》，在韓國各大社媒平臺的話題度和即時趨勢都是第一名。



今年的新片《戀愛大都會》多倫多電影節首映後一片好評，還在豆瓣獲得8.1分的好成績，被不少人稱作自己的「年度韓影最佳」。

重獲認可的金高銀，姿態反而更加謙虛。她說，如果把拍戲比作視野，導演看到的是一片廣袤的森林，而演員則只能看到其中的一棵樹。她努力拓寬自己的視野，試圖看到整片森林的壯麗，但目前還常常只能看到樹上的刺。言下之意是，還差得遠呢。

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