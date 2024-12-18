Baby Shark 2.0？動物園幫侏儒河馬出歌《Moodeng Moodeng》爆紅

近日泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因可愛外型而迅速竄紅。



不僅吸引許多人特地前往泰國春武里府「綠山野生動物園」（Khao Kheow Open Zoo）朝聖本尊，現在動物園甚至還為她推出50秒的主題曲《Moodeng Moodeng》，歌曲曝光後立刻引起一陣熱議！

泰國侏儒河馬「彈跳豬」推出4國語言主題曲引熱議！

泰國春武里府「綠山野生動物園」為侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）推出4國語言主題曲引熱議（X@GMM SAUCE影片截圖）

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根據外媒報導，泰國曼谷的「綠山野生動物園」近日為園區的當紅明星「彈跳豬」打造了一首專屬主題曲，名為《Moodeng Moodeng》。

這首歌不僅由泰國著名作曲家Mueanphet Ammara操刀創作，更由泰國最大的音樂公司之一亞洲歌萊美傳播股份（GMM Grammy Public Company Limited）有限公司正式發行，可說是享受明星級待遇。

歌曲以洗腦的旋律和朗朗上口的歌詞著稱，其中「Moodeng（彈跳豬），蹦蹦蹦，搖屁扭屁，別光顧吃啦！媽媽，來跟我一起玩兒吧！」的俏皮詞句迅速成為討論焦點。

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不僅如此，就連美國廣播公司《Good Morning America》的主播在聽完這首歌後更直言：

「說不定它能取代《Baby Shark》！」



這首歌的熱度也讓「彈跳豬」人氣再度飆升！

看完全球最萌泰國侏儒河馬「彈跳豬」推出4國語言主題曲，你是不是也已經被洗腦到不行了呢？

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