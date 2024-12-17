聖誕交換禮物小朋友收兩包米大哭　家長：想搞氣氛啫　最後咁補救

一年一度的聖誕佳節快將來臨，相信不少人已經約好一班親友慶祝。而說到聖誕就當然少不得交換禮物的環節。日前有網民分享自己與兒子參加派對時發生的趣聞，拆禮物時有小朋友大哭不止，才發現有人竟然帶金象米當禮物？！



（《愛回家之開心速遞》劇照）

日前有網民於連登討論區上開Po，分享到自己早前與妻兒參加兒子Playgroup一班家長朋友舉行的聖誕派對。當中設交換禮物環節，預算是200至300港元左右，在派對的最後由小朋友們抽籤拆禮物。樓主本來與另一名家長在一旁交談，誰知忽然聽到一名女孩大哭不止。走近時看到地上有一個「A4咁大禮物盒」，上面只有「一隻好細嘅Chiikawa公仔，下邊墊住兩包迷你版金象米」。

樓主指當時心中想到「邊個中學生來交換聖誕禮物呀」，隨即就看到送這份禮物的90後爸爸走來不斷道歉，指自己只是想「搞吓氣氛大家開心下」。解釋到是因為自己的小朋友想要送Chiikawa的公仔，但價值不滿足預算，因此才會放入金象米。最後，90後爸爸為了補救，約定與收到金象米的女孩兩家人一起去迪士尼。

有網民就留言表示90後爸爸請客去迪士尼需「倒貼返千幾二千」，樓主留言回應指相信是他不想「畀人講成世，所以重本啲補償吧」，補救方案也是由他自己提出。樓主亦分享到同場的其他禮物包括小朋友有聲書、Board game、聖誕雪球、音樂盒等等，而他自己則是帶了Lego。又指90後爸爸及時「補鑊」，同場家長也沒有當場指責，笑道「最嬲應該係佢老婆」。

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雖然有部分網民同意90後爸爸在小朋友交換禮物的場合送金象米的確不太適合，「小朋友點會get到」。但也有不少表示「交換禮物的好玩之處就是意外性」，其實不論送甚麼小朋友都有機會不喜歡。認為大哭的女孩的父母才是真正問題，「教到個小朋友咁小家」，交換禮物自然有機會抽到不喜歡的禮物，不應因此哭鬧。

有網民指出Chiikawa現在炒價很高，其實若90後爸爸沒有放金象米，可能根本沒有人知道公仔價值。又或者他當時多買一隻湊成一對當禮物，就不會出現後面的鬧劇。若是大家遇見這個情況又會有甚麼想法呢？