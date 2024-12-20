香港人遊日本包車2大賤招走數　騙居日港人司機！網民：唔熟唔食

身處他國旅行如果預算充足，又想有充足時間去齊不同景點，一般都會選擇當地包車服務，而近日就有位居日做包車司機的香港人，在社交平台threads怒訴有香港人在包車旅途期間走數，即使報警亦無能為力，引來極多網民留言討論，「同香港人講日本嗰套真係死得」。



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近日有位居日做巴士司機的港人在社交平台threads發文，怒訴有香港人在包車旅途期間走數，「包車tour途中走佬，香港人世一，大陸人都唔會咁X街」，表示當日已經準備去下一個行程，樓主卻等了兩個小時亦不見人影，「公司話等到六點完一日Booking睇佢會唔會返嚟」，自己便在附近家庭餐廳坐了四個小時，而最後香港客人沒有出現，「開張新SIM卡book車，擺到明諗住呃」，樓主便在當日的七點到警署報警。

帖文一出後隨即引來極多網民留言討論，更被轉載到連登討論區，有部份網民認為包車服務應該需要落訂，「叫你公司上網收一半訂先啦」、「學租車公司咁外國人要先信用卡收訂或按金，唔係好難預防到乞衣」、「同香港人講日本嗰套真係死得，下次要收返一半訂先」、「香港人真係搵笨世一，攞着數攞到太盡」、「在日香港人比香港人呃？今次真係唔熟唔食」。亦有極多網民留言支持樓主報警，「報警啱呀，以後佢都唔使再去，唔知佢出境會唔會截到佢」、「講真有相、有樣嘅話一定有人可以搵到佢地出嚟，睇你公司想唔想意外流出左個客人嘅相啦」。

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而樓主亦有在留言向網民解釋，行內包車司機10小時的收費，「普通話6萬（港幣$3000）、英文8萬（港幣$4000）」，而該港人當日包車時長5小時，但就失聯兩天。行內規矩一直都是服務完成才收費，所以公司白做，表示今次事件報警亦無補於事，「公司報警唔係諗住拉到人，係想要報案記錄搵旅行社claim返錢」，事因該名香港人先是留假電話、假資料，接著更WhatsApp更封鎖樓主，「擺明存心呃」，「WhatsApp冇相、假電話，報警都係hea X你」，再加上日本的私隱條例並不能隨意挪用對方身份證明文件，因此亦不能公開車上的閉路電視以及該香港人的樣貌，「喺日本公司係唔會流出客人個樣，同埋個人資料，為咗少少錢隨時你個人同埋公司都收皮」。