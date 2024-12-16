午睡唔可以超XX分鐘！專家列3大午睡風險　一類人會增加中風機會

天氣漸凍，不少人放假時都會選擇午睡保暖且補充能量，但你又知不知道午睡原來有時間限制，近日就有醫師出帖文為大眾解惑，午睡超過30分鐘除了有機會致肥，一類人甚至會顯著提高中風風險。



近日醫學博士黃軒醫師在其Facebook社交平台出帖文為大眾解惑，表示曾有門診客人詢問關於午睡，「午覺可以睡多久？午覺醒來愈疲倦？午覺可延緩失智？」黃醫師在文內將三類人分類並分別解說詳細原因，強調午睡不能超過30分鐘，首先是一般健康人的午睡，黃醫師引用2023《肥胖》國際期刊發表的研究顯示，若果午睡超過30分鐘，肥胖風險會增加41%，「特別是在腰圍、血糖和血壓方面會變差」。

其次是慢性患者的午睡，黃醫師就引用了2024年《歐洲神經學雜誌》其中一項研究，研究中發現若果高血壓患者午睡超過30分鐘，會顯著提高中風的風險，特別是缺血性中風，亦進一步發現慢性疾病患者若午睡長達31至60分鐘，中風風險增加27%，而如果午睡時間超過60分鐘，則大大增加中風風險至37%。而最後一類人60歲以上的高齡長者，黃軒醫師就引用國際期刊「科學」在2024年的研究，「30分鐘小睡可以有效提升老年人的腦功能」，幫助老年人保持清醒和敏銳的思維，而經常午睡的老人，大腦衰老的速度可以減緩2.6年至6.5年！

《The K2》劇照

黃軒醫師表示不論年齡，或是否有疾病，午睡都不能超過30分鐘，主要有三個原因，首先會影響生理節律問題，若午睡超過30分鐘，會進入深度睡眠，「醒來會感到疲倦和迷糊（睡眠慣性），影響下午的精力」，其次午睡時間過長亦會影響代謝，「可能擾亂身體代謝節律，導致血糖和血脂異常」，而最後就是上述提過的健康風險，可以導致肥胖、增加高血壓和中風的風險，特別是對已有健康問題的人士。

最後黃醫師亦提醒大家，最近天氣漸凍，午睡一定要保持溫暖，「這時人體抵抗力弱，容易被寒氣侵入」，亦不要吃飽飯後馬上睡覺，不僅影響胃消化，還容易引發食物倒流，在睡覺的睡姿上，「趴着睡不好，容易壓迫神經和血管，甚至可能造成頸椎和腰椎損傷」，建議大家仰臥睡或趴在軟墊上，醒來之後也可做些簡單的按摩，例如按摩脖子、腰背，幫助血液循環，建議大家規劃合適的午睡時長，有助優化健康和日常表現。

資料來源：Facebook @黃軒醫師