王賢誌鄭嘉穎向海嵐是親戚　12對明星親戚　張繼聰張敬軒有關係？

昨日（16日) 突然傳來王賢誌（Vinci）自行入稟申請破產的消息，消息令人震驚。王賢誌廣為人識除了是王氏港建創辧人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，在圈中打滾多時，也因為在在圈中多親戚，分別是鄭嘉穎和向海嵐，另外跟周勵淇和周汶錡原來也有遠房親戚關係！



王賢誌的祖父「電子大王」王華湘和鄭嘉穎外婆是兄妹，鄭嘉穎母親是王賢誌父親王忠桐的表姊妹，所以王賢誌的表哥是鄭嘉穎。（ig圖片)

1.王賢誌+鄭嘉穎+向海嵐+周勵淇+周汶錡

向海嵐今年農曆年時，在社交平台上載與王賢誌合照，並表示「表兒甥聯同表姨向大家一齊拜年。」99年參選港姐入行的向海嵐，曾在節目中透露一直不知道與王賢誌有親戚關係，直到2005年兩位媽媽碰頭，才得悉兩人原來是表姨甥關係，雖然向海嵐的年紀比王賢誌小，但輩份卻比對方高。

王賢誌最廣為人知的另一個圈中親戚，就是鄭嘉穎，鄭是王的表哥。王賢誌的爺爺跟鄭嘉穎的婆婆是兄妹關係。

此外，王賢誌胞妹王賢德（右）的丈夫張瑞燊，是周勵淇及家姐周汶錡的表兄弟，都算是有點淵源。

👇👇👇明星家族還有他們👇👇👇

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２.廖碧兒+夏韶聲

2001年國際華裔小姐廖碧兒指，自己小時候已經知道有個明星舅父。他就是有「香港搖滾之父」之稱的夏韶聲。

3.秦沛+姜大衛+爾冬陞

爾冬陞曾在微博上提到自己的母親：「她一生都沒有演過什麽女主角，很早就開始演媽媽。但她會生，生了三個男主角。」不少深資電視迷都會知道秦沛、姜大衛和爾冬陞是真・三兄弟，早前曾在內地綜藝節目《演員請就位2》合體。

4. 姜大衛+曹永廉

姜大衛的女兒姜依蘭2007年與曹永廉結婚，與曹永廉是外父女婿關係。

5.林珊珊+林海峰+林曉峰+彭羚+狄龍+譚俊彥

同是明星家族的有林珊珊、林海峰、林曉峰三姐弟，但周不時都有觀眾認錯林海峰和林曉峰。此外，1998年當時只是搞笑藝人的林海峰，與樂壇紅極一時的天后級歌手彭羚結婚引起全城討論，女方歌唱事業亦因此暫停，期後更淡出樂壇。有記者笑指彭羚「趁低吸納」下嫁林海峰，男方回應指「我高位入市，佢攞女歌手獎㗎，又唔知我壓力大，好大負擔㗎！」

大家或許會知道譚俊彥是狄龍之子，但其實狄龍也林珊珊、林海峰、林曉峰的舅父，一家人名符其實是演藝世家。

6.朱咪咪+馬德鐘

是不是想不到朱咪咪和馬德鐘也是親戚呢？原來朱咪咪的丈夫是馬德鐘的堂哥，二人是堂叔嫂關係。2015年二人在紅館合唱一曲《相逢何必曾相識》，馬德鐘叫朱咪咪一聲阿嫂才公開關係。

7.倫永亮+張繼聰+張敬軒

３個音樂人原來都有淵源。倫永亮是張繼聰媽媽的表弟，即張繼聰的表舅父。 而倫永亮與張敬軒在家族上有淵源，所以張繼聰張敬軒笑稱是雙方表舅父表舅甥。

8. 張智霖+上山詩鈉+曹查理

張智霖（Chilam）的表姐是已退出幕前的上山詩鈉(原名上山安娜)啦！此外Chilam還有個明星舅父，就是曹查理。

9. 陳奕迅+王祖藍

王祖藍曾透露有次探親時，無意中發現陳奕迅是自己的遠房表哥。

10. 梁漢文＋尹志強＋米雪

尹志強生前是一代足球名將，跟米雪相戀24年；而歌手梁漢文則是尹志強的外甥。

11.楊思琦+李嘉欣

楊思琦1988年港姐冠軍曾稱、有「大美人」之稱的李嘉欣是她姑媽的姨甥女，不過兩人不算熟，只曾於家族聚會碰過面。

12.梁家仁、梁競徽

梁家仁曾拍攝多套著名電影，例如《 霍元甲》、《 審死官》、《 唐伯虎點秋香》。梁競徽(原名梁烈唯)則是他的姪仔，曾奪下《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」。

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