終審法院首席法官官邸請總管事！月薪達呢個數　附入職4大條件

大家知不知道，在政府官邸做傭工或者管家，人工有幾高？財政司司長陳茂波的官邸，以及終審法院首席法官張舉能的官邸近日分別招聘總管事、管事長以及傭工，除了3份都是公務員約，人工以該工種而言也算吸引，當中終審法院首席法官官邸請總管事人工可高達36K！即刻睇睇究竟有咩入職要求！



公務員事務局近期招聘3個官邸職位，分別是終審法院首席法官官邸傭工和總管事、以及財政司司長官邸請管事長，人工由19K至36K。三份工不約而同都強調要有大家庭或大型機構的服務經驗，反而沒有註明學歷要求，只需能操流利粵語、簡單普通話和英語；能閱讀及書寫中文和簡單英文，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

《晚安大小姐》都係管家嚟！（資料圖片)

雖然陳茂波和張舉能官邸都同樣請管事，不過張舉能官邸的總管事人工較陳茂波的管事長高，起薪點31K已經高過財爺官邸的管事長頂薪點29K，薪酬起點也不同，前者第13點，後者則第８點，當然工作經驗要求也較高，9年相關工作經驗中有5年更是要有督導經驗，而如有需要也要在山頂的官邸留宿。

👇👇👇財政司司長官邸管事長入職詳情👇👇👇

+ 2

👇👇👇終審法院首席法官官邸傭工入職詳情👇👇👇

+ 4

👇👇👇終審法院首席法官官邸總管事入職詳情👇👇👇