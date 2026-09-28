護士畢業即失業？盧寵茂:醫管局尚缺3千人　附2026最新護士薪酬表

護士向來被視為高薪穩定的鐵飯碗職業之一，但日前有前精神科護士在《施政報告》電台聯播節目中表示，因醫管局減少聘請本地護士，令同屬精神科護士的女兒畢業即失業。不過，醫務衞生局局長盧寵茂27日出席電台節目稱，指去年有約4,000名潛在護理系畢業生，只有2,500人申請醫管局工作，而醫管局目前有逾3,000個護士職位空缺。而對於外界認為醫管局人手不足，無法吸引年輕護士加入，他表示會從薪酬方面考慮能否做到「優勞優酬」，務求提供更大誘因。

護理行業始終薪酬穩定、出路廣泛，無論對DSE畢業生還是有意轉行的打工仔仍極具吸引力。《開罐》為大家整合整合各類護士的分別、2026年最新薪酬表、晉升前景及各大院校認可課程。



註冊護士月薪$35,780起（資料圖片）

護士薪酬2026｜註冊護士、登記護士分別

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【1】註冊護士（RN）

註冊護士培訓時間較長，學歷要求亦較高，通常需要修讀4至5年制的大學課程，或專業文憑才可擔任。工作內容涉及更多專業護理，如處理危險藥物、為病人輸血或靜脈注射等等，同時也要參與少量行政工作，包括管理病房日常運作、負責簽名。一般而言想在護理行業發展的話，註冊護士會有更好的前景及晉升。

【2】登記護士（EN）

登記護士的課程多為2年，畢業後可負責基本的護理工作，例如幫病人量體溫及血壓、派藥、洗傷口等。登記護士亦有機會要負責較複雜和專業的護理程序，如此情況出現，就會在註冊護士指導下進行。

登記護士負責基本的護理工作，例如幫病人量體溫及血壓（資料圖片）

護士薪酬2026｜護士學歷要求

註冊護士：完成5年制大學護理學位，或4年制護理高級文憑

登記護士：完成2年制登記護士課程

護士薪酬2026｜醫管局護士薪酬

【1】普通科護士薪酬

登記護士：月薪$22,590至$47,950（醫管局一般職系薪級表 第7至21級）

註冊護士：月薪$35,780至$57,580（醫管局一般職系薪級表 第15至25級）

資深護師：月薪$60,290至$83,975（醫管局一般職系薪級表 第26至33A級）

病房經理／副顧問護師：月薪$60,290至$83,975（醫管局管理職系薪級表 第1至9級）

部門運作經理／顧問護師：月薪$83,975至$99,525（醫管局管理職系薪級表 第9至14級；一般職系薪級表 第34至39級）

顧問護師月薪高達近$10萬（資料圖片）

【2】精神科護士薪酬

精神科登記護士：月薪$26,173至$52,575（醫管局一般職系薪級表 第9至23級）

精神科註冊護士：月薪$39,490至$60,290（醫管局一般職系薪級表 第17至26級）

精神科資深護師：月薪$63,100至$83,975（醫管局一般職系薪級表 第27至33A級）

精神科病房經理／副顧問護師：月薪$63,100至$83,975（醫管局管理職系薪級表 第2至9級）

精神科部門運作經理／顧問護師：月薪$83,975至$99,525（醫管局管理職系薪級表 第9至14級；一般職系薪級表 第34至39級）

護士薪酬2026｜註冊護士、登記護士如何晉升?

登記護士：可額外進修3年課程以成為註冊護士

註冊護士：如考獲專科資格及達到一定年資，有機會晉升為資深護師

中大護理學學位是不少有意投身行業同學的首選（資料圖片）

護士薪酬2026｜護士管理局認可各大院校註冊護士、登記護士課程

【1】註冊護士

護理學士學位：香港大學、中文大學、理工大學、浸會大學、都會大學、東華學院、聖方濟各大學（前稱明愛專上學院）

精神健康護理學士學位：理工大學、都會大學

護理學專業文憑：伊利沙伯醫院護士學校、明愛醫院護士學校、屯門醫院護士學校、養和醫院護士學校、聖德肋撒醫院護士學校

【2】登記護士

護理學高級文憑：東華學院、聖方濟各大學（前稱明愛專上學院）、養和醫院護士學校、聖德肋撒醫院護士學校、葛量洪醫院護士學校、聯合醫院護士學校、三育書院