AV女優新有菜宣布引退！第一神腿逆襲AV界　12個經歷由炮灰變影后

有「日本第一神腿」稱號的AV女優新有菜（前名：橋本有菜） 一直是老司機最愛之一，不過近日就拋出震撼彈。日前（21/12）她在YouTube公布，即將引退的消息，令不少人感到意外，也概嘆日本AV界日漸衰落，又少一名「猛將」。



（YouTube截圖 / ありなの、これありな！）

今年28歲的新有菜日前以「來自新有菜要給大家的重要通知」為題，在其個人YouTube頻道開啟直播。在直播中新有菜穿着一身黑白色小洋裝，向粉絲宣告明年將是她職業生涯的最後一年！

新有菜表示，她原定30歲引退，但最近迎來28歲生日時回顧過去，感受到「歲月的痕跡」，所以決定趁自己最漂亮、巔峰的時刻，結束自己的職業生涯，期間更講到落淚，「會在最後一年跟最喜歡的粉絲們創造快樂的回憶！」新有菜表示，她目前尚有14套作品待面世，明年底拍畢最後一套作品便正式退出AV界。

IG@arina_arata2

說起橋本有菜，大家腦海中會浮現她的一雙美腿，這位美腿教主當年出道時不被看好，卻憑著自己的市場觸覺及努力，爬到AV影后之位，甚至在她得獎的前一刻，都沒有人預計過會是她。在巨乳女優當道，身材平平的橋本，如何憑一雙美腿殺出重圍？

身材平平的橋本，如何憑一雙美腿殺出重圍？

👇👇👇按圖看改變橋本有菜一生的12件事👇👇👇

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【1】不受重視的美腿

以美腿聞名，擁有超過自己身高一半，長達88cm的長腿，更有「橋本有腿」稱號，雖然出道時拿下了當月的銷售榜首，但仍不被看好。她出道時巨乳女優大行其道；三上悠亞、高橋聖子橫掃影壇，大廠S1簽下她，當時市場認為她只能陪跑，只是高級炮灰。

【2】爆冷影后

在2018，她奪下了有AV奥斯卡之稱的《DMM成人獎》最優秀女優，高橋聖子大熱倒灶，引起會場一片驚呼。

【3】領先市場

這時市場才注意到，觀眾的口味已經不知不覺地改變，橋本甜美的臉蛋及長腿，已經成為S1的最強武器。

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【4】默默耕耘

橋本初出道時，除了日本市場外，亦十分積極開拓海外市場，大大小小的攝影會、網紅合作等，都全力參與。

【5】一戰成名

特別是在2017年的台灣成人展活動演出，靠著日本女生罕見的長腿，大方的應對，以及帶點小惡魔的調皮笑容，一戰成名。

【6】市場觸覺

她的成功原因，除了敏銳的市場觸覺，懂得以自己的雙腿為賣點，更源自她異常人的努力，才能完成近乎不可能的逆襲。

【7】堅持步伐

在奪下AV影后之後，身價今時不同往日，不同廣告、活動、演出邀請接踵而至，但她仍按固定的步伐發片，未有放輕AV工作。

【8】未來生活

早期被問及日後的目標時，她也不諱言希望賺更多錢，夢想以後能在鄉間擁有自己的房子，與愛貓一起過著悠閒的生活。

【9】唯一拒絕

雖然她十分敬業亦勇於嘗試不同片種，不過有她明言一定會拒絕「日燒」（曬黑）類型的片子，因她十分愛惜自己雪白的肌膚。

【10】出道爆哭事件

鬼靈精的她也有不少趣事，例如在出道作就遇上知名男優清水健，雖然十分期待，但看到真人時卻忍不住爆哭，原因更令人失笑。原來是因為清水健超級大隻，一時間橋本被嚇倒，當場就哭了，也令易經百戰的清水健十分驚慌，還好最後順利完成拍攝。

【11】果斷跳槽

2020年3月，橋本再一次發揮其市場雷達的本色，由S1跳槽至新片商FALENO，當時S1資源分配不均，加上疫情影響令活動大減，橋本遇到樽頸。這時候殺出一家新片商FALENO，背後的公司是日本最大影片網站U-NEXT（類似NETFLIX）資金當然不成問題，兩者一拍即合。搞笑的是，橋本在S1拍攝的最後作品，主題是「不倫旅行」有網民認為是S17在暗調她出軌，在和平分手的背後要便便抽一下水。