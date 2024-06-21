網紅被傳濫交百人斬患性病　當眾露械讓女星「驗身」：其實蠻漂亮

台灣百萬YouTuber團體「反骨男孩」以活潑、搞怪形象走紅，人氣成員孫生的私生活常成為熱議話題。過去有傳言他「百人斬」，甚至還有私密處長東西的謠言。



日前，孫生在節目上表示，這些傳聞讓他感到無奈，因為都是誤會。為了證明清白，他甚至在節目中主動讓安心亞和關韶文檢查他的私密處！

（《同學來了》截圖）

（《同學來了》截圖）

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孫生近日在節目《同學來了》中，分享了一段與朋友的經歷，提到一位好兄弟與酒店小姐發生關係後，私密處突然疼痛。孫生提醒對方：

GG會痛的話一定要去看醫生。

他也在IG限時動態中分享了這段對話，強調自己曾因私密處長痘痘立即就醫，並藉此提醒網友重視安全性行為，沒想到，孫生的分享被誤解為自身經歷，讓他無奈地在節目上澄清。

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過去有傳言孫生「百人斬」，甚至還有私密處長東西的謠言。 （IG@soon6669）

過去有傳言孫生「百人斬」，甚至還有私密處長東西的謠言。 （IG@soon6669）

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主持人阿Ken靈機一動，主動提議安心亞幫忙驗證孫生的私密處，並讓關韶文陪同檢查，孫生聽到這提議後驚慌失措地說：

Rundown上面明明沒有這一段！

雖然感到驚訝，孫生還是大方拉開褲頭讓安心亞和關韶文檢查，安心亞檢查後，露出害羞的笑容，表示：

白的！

她又害羞地說：

就是GG啊，沒有痘痘，很乾淨，其實蠻漂亮的。

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安心亞（IG@xinya_an）

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這段節目播出後，引發了網友熱議。有人留言：

「我要嚇瘋！沒想到會直接在節目上給主持人看老二」

「安心亞應該也沒料到自己會看到孫生的鳥吧」

「阿Ken真的太會玩」

「不愧是高級玩家，懂玩懂玩。」

「靠北這集真的太好笑了」

「太誇張了！女生可以這樣隨便看嗎！扯」

「現在的女生愛看男生GG，社會已經變了」

「孫生給安心亞看GG那段，連薔薔和趙正平都看傻眼了啦」



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林襄（instagram@95_mizuki）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】