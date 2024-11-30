性愛｜醫生警告勿在一傢俱上進行性行為　泌尿道感染風險大增

現代人在發生性行為時經常忘記衛生的重要性，有時甚至為了情趣會選在非臥室的地點，不過有醫生出面警告，稱家中有許多地方的細菌比想像中多，其中又以「梳化」最髒，因此千萬別在梳化上發生性行為，否則容易感染。



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《每日郵報》報導，來自英國的醫生帕特爾（Dr. Hana Patel）表示「那些喜歡在梳化上做愛的人應該意識到其中的風險」，並補充說：

「梳化是肉眼看不見的細菌的溫床，由於梳化通常不像床鋪那樣頻繁地被徹底清潔，因此細菌感染的風險增加。」



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有研究顯示：梳化這類棉、尼龍或聚酯纖維材質的針織物容易使細菌存活更久，而在上頭進行性行為容易感染細菌，其中最常見的就是泌尿道感染，這會使患者如廁時遭受劇烈疼痛，再加上如今這些細菌對治療用的抗生素的抗藥性越來越強，若反覆感染恐怕會誕生「超級細菌」。



此外，與男性相比，女性在上述情況中泌尿道感染的風險更大，因為女性的尿道與肛門距離較短。

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同時，其他專家也警告在梳化做愛的其他風險，性關係教練奈斯（Gemma Nice）就提到應該在梳化上鋪毛巾或毯子來減少摩擦力，並稱：

「特別是如果家中梳化是由粗糙的材料或皮革製製成。」



有項旨在了解人們會在梳化上做什麼的調查中，有97％的受訪者承認曾在梳化上發生性行為，不過這項涉及500名英國人的調查也發現：30％的人表示：

「出於衛生方面的考量，梳化並非他們親密接觸的首選場地。」



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此外，有近三份之一（32%）的人表示「清潔困難也讓他們對於在梳化上做愛望而卻步」，不過有超過五分之一的女性表示「在梳化性愛中更可能感到親密和情感連結」，男性則是18%。

有醫生出面警告，稱家中有許多地方的細菌比想像中多，其中又以「梳化」最髒，因此千萬別在梳化上發生性行為。（《未來媽媽》劇照／示意圖）

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