2025開運攻略｜東京最靈驗3大催財運神社　附詳細交通／參拜方法

就快來到2025年，相信大家亦會開始關心來年的運程。這次《開罐Opener》就為大家找來了東京3間求財運的熱門神社，讓大家可以財源滾滾來！



東京除了淺草的雷門寺和澀谷的明治神宮這兩個遊客勝地之外，其實還有不少神社讓大家可以參拜、求好運。不知以下這3間求財運的熱門神社大家又有沒有去過呢？

【1】蛇窪神社

蛇窪神社的正式名稱為「天宗神社」，建於鎌倉時代。神社右側的「白蛇辨財天社」據說能帶來財運。參拜方法是先從鳥居門前的「白蛇種錢」中選一枚種錢（初穂料200日圓起），將它放在一旁石磨的金杯上，再順時針方向慢慢轉動石磨3次。之後將種錢和自己錢包中的硬幣或紙幣一起放在神社提供的筲箕中，用「白蛇清水」洗錢，然後前往「白蛇辨財天社」參拜。 據講事後種錢可以放在銀包裏面，而另外的硬幣或錢幣則好好保管在家中，神明就會保佑你財運亨通。

名稱：蛇窪神社

地址：東京都品川區二葉4－4－12

營業時間：9:00至17:00

交通：都営淺草線「中延」駅徒歩5分鐘，JR橫須賀線「西大井」駅徒歩8分鐘

【2】豊川稲荷東京別院

聽到「稻荷」這個詞，大家可能會以為這是供奉狐狸的神社，但其實它是愛知縣豐川稻荷直屬的分寺，供奉「荼吉尼」；形象是騎著白狐狸的天女。若要提高財運，只需獻上賽錢後參拜，然後拿一個放在台上的黃色信封。信封內裝有經淨化的10日圓硬幣。 據說如果把它放在銀包裡，就會為你提升財運。

名稱：豊川稲荷東京別院

地址：東京都港區元赤坂1-4-7

營業時間：5:00至20:00

交通：東京メトロ銀座線/丸の內線「赤坂見附」駅徒歩5分鐘，東京メトロ有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町」駅徒歩5分鐘

【3】小綱神社

這座歷史悠久的神社擁有約560年的歷史，甚至被指定為中央區的文化財產。據說用神社內「東京錢洗弁天」的井水洗錢就可以帶來財運。另外，神社鳥居的左側供奉著福祿壽神像，信徒走過都會向他打招呼，並摸摸他的頭希望得到好運，因此他的頭頂特別閃亮。小網神社的御籤非常特別，放於一顆用一條線織成的繭之中。除了白色之外還有黃色和粉紅色，確認御籤內容後掛在手袋上作裝飾、紀念也不錯。

名稱：小綱神社

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

營業時間：9:00至17:00

交通：東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩5分鐘，都營地下鉄都營淺草線「人形町」駅徒歩7分鐘，東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩10分鍾