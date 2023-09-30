日本神社參拜求籤禁忌+步驟教學　可以重複求籤？抽中凶機率是...

日本的電視劇和動漫中經常會看到主角們到神社參拜、求籤。因此不少人到日本旅行時都會特意到神社寺廟求籤，體驗一下當地文化，同時看看自己未來的運程。不過參拜求籤的方法步驟不知大家又瞭解嗎？



早前有網民在小紅書上開Po講到去淺草寺求籤的時候不幸地抽到了「凶」籤。而且籤中内容更講到「比起嘗試在他鄉出人頭地，回到故鄉過平靜的生活比較好呢」，令剛剛到日本留學的Po主十分無奈。有不少網民留言表示也曾在淺草寺抽到過「凶」，當中有人講到自己連續抽了3次都是「凶」，第4次才終於得到「小吉」。但其實可不可以重複求籤、求籤又甚麽步驟、抽到「凶」籤時又該如何處理呢？

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日本神社參拜求籤禁忌+步驟教學

第一步:【「手水」淨身】

求籤必須在參拜後進行，不能只求籤便離開。而參拜前需要先淨身，神社或寺廟旁邊經常會看到有「手水舎」，供來訪者洗淨身心。

【1】以右手拿水杓洗淨左手

【2】換洗左手持水杓將右手洗淨。

【3】用右手持水杓，盛水倒入左手進行漱口，將水要吐在地上。

【4】最後雙手持水杓，垂直讓剩餘的水沿著握柄流下洗淨，再放回原位給下一位使用。

第二步:【參拜】

淨身後便可以入内參拜。

【1】往賽錢箱裏面投錢

【2】90度鞠躬2次

【3】將雙手舉到平胸高度，雙手合十，右手稍微向下錯開。

【4】雙手開至肩寬，拍手2次

【5】雙手合十對齊、許願

【6】將手放下，90度鞠躬1次

第三步: 【求籤】

多數神社在抽籤時需納「初穗料」，一般是100日圓，有些特殊御籤可能較貴。將錢放入錢箱後就可以求籤，按得到的數字取籤。

御籤運勢順序

神社和寺廟大多使用以下2種七段順序。

抽到「凶」的機會率有幾多？

按「元三大師百籤」，100支籤中「凶」佔30%，「吉」佔35%，「大吉」佔17%，其他吉籤則佔18%。

抽到「凶」如何處理

摺成長條型，在神社指定位置綁上，亦可以保存帶走作爲對自己的提醒。

可以重抽嗎?

並沒有嚴格規定不允許重抽，但即使重抽也普遍只到3次。一日内到不同神社求籤亦是可以的。但也有部分神社禁止重抽及同日到多家神社求籤。

御籤的效力持續多久?

御籤效力並沒有特定時效，而是持續至祈願實現或自己滿意為止。