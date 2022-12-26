日本最靈驗神社？以「有點恐怖」方式達成心願的京都安井金比羅宮

日本有着許多神社，而這些神社多不勝數，在日本境內就有大約8.5萬間，而且還沒包括小型神社，保守估計所有大大小小神社過10萬間。在神社裏供奉的除了有神道的神，還包括了一些自古時候傳下來的民俗神、神話人物、佛教神像、道教神像等等。多數日本人或遊客前來神社的目的除了旅遊欣賞當地風俗民情之外，還會進行許願，希望可以日子順遂、平安。就在近期，一名網友分享了一則在日本神社許願並夢想成真的帖文，引起了一陣熱議。



相信許多人都希望自己許下的願望都能夢想成真，但如果你的願望是以強制性的方式來實現，那你很可能會先三思。根據日本網友在Twitter分享自己在日本京都安井金比羅宮裏的「緣切緣結石碑」寫下了自己的願望，原本就只是要單純地許願，但卻在不久後這些願望都一一成真了，讓她們有點毛了。

京都安井金比羅宮「緣切緣結石碑」如何靈驗得恐怖？網友分享自身故事，也來看看許願的步驟👇👇👇

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該名網友提到，她之後在網路上瀏覽有關安井金比羅宮的事蹟。原來曾有人分享：

如果要在這裏許願，那麼在許願前也必須先有心理準備，因為它會強制性地將你的願望實現。



由於她之前沒注意有關的帖文，所以就與母親在那裏單純許願。其母親希望能與那些討人厭的同事不再見面，而她則希望能告別此刻的身形、瘦下來。

結果這些願望是如何實現的呢？首先，網友的母親在工作時受傷而被迫休息，之後就換了工作，真的與舊同事告別。而網友自己則莫名其妙地患上腸胃炎，讓她暫時不能吃喜歡的油膩食物、精緻澱粉與糖果，就這樣成功瘦了下來。雖然願望實現了，但各自都付出了一些難以預料的代價。

這一則推文立刻得到許多網友的共鳴而紛紛留言。曾有網友在那裏許願，希望能與上司不好的關係斷開，而上司卻在毫無預警的情況下被調離到其他公司。在之後他得知會與上司再次共事，自己就生了一場大病而被迫辭職。

現在，緣切緣結石碑讓許多日本人特地前來，祈願可以斬斷惡緣和結良緣。幸福不是必然的，但如果能借助安井金比羅宮的一臂之力，那麼很有機會會成功。

想要在這裏許願的方式如下：

a. 先往本殿進行參拜；

b. 在錢箱投入100日元，再拿取「形代」（代替自身的一張紙）來將心願寫下；

c. 手持形代默唸心願，從石碑外鑽入洞內（用以斬惡緣）；

d. 手持形代默唸心願，從石碑裏面鑽出洞外（用以結良緣）；

e. 將形代貼在石碑上即可。



這樣靈驗的神社，說真的不好隨便亂許願，尤其是一些包含詛咒的願望，萬一實現了還真的害慘了對方啊！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】