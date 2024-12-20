2024年度香港經典10大金句回顧　SLDPK只屈居第二！她一句話爆紅

2024年又就快過去，又是回顧過去展望將來的時候。大家還記得過去一年有甚麼人物彈起或金句流出？《開罐》結集及排名過去一年曾爆紅的金句或潮語，希望大家睇完都可以笑一個，將2024年不愉快的事送走！



綜合 2024年的經典金句，素人和名人都有爆金句，當中直接或間接涉及人氣王姜濤的就有兩句，政府和特首李家超繼夜繽紛後，今年講得最多應該是「拼經濟」，都有不少網民跟他口水尾。不過論到金句的影響力，應該首選是出自新何太！

👇👇👇2024年度香港經典10大金句回顧👇👇👇

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【金句Top 10】笑一個

網民分享心情和互相鼓勵的方式，在Threads上大熱。網民開心時會在帖子加一句「笑一個」，向別人分享喜悅，不開心時亦加句「笑一個」，藉以安慰自己。「笑一個」更獲Error成員保錡加持，在Threads上不斷回覆「笑一個」，有網友笑說：「真心問，好奇有無人可以數到，到底保錡已經笑咗幾多個？」及後更變成其新歌歌名。

【金句Top 9】 破地獄

11月中上映的《破地獄》突破香港史上票房紀錄奪冠，電影內不少對白都成為金句。其實黃子華在戲中一句對白，「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」更為廣傳，網民也此渡過艱難時刻形容自己正「破地獄」。

【金句Top 8】 拼經濟、低空經濟

特首李家超的施政口號不時都成為市民金句，例如以往的「夜繽紛」、「Hello Hong Kong」等，網民都瑯瑯上口，而今年年初他表示完成《基本法》23條立法的工作，香港社會可全力拼經濟改善民生，被不少連登仔廣為使用。

【金句Top 7】 你係咪嬲咗我

事緣一段近13年前的小學辯論比賽片段出土，以「香港兒童真幸福」為辯題，當中反方女生出其不意以一句「你係咪嬲我呀」反問嚇窒全場，代表正方的男同學隨即反問「今日我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」反方的女生不依不饒，繼續追問「你究竟嬲唔嬲我呀？」男生則情緒激動地強調：「我哋不如做咗正經嘢先，而家打辯論比賽，唔好玩啦」，並繼續陳述自己的理據，贏得全場掌聲，而「你係咪嬲咗我」也成為網民的口頭禪。

【金句Top 6】 讀書係本分

今年7月中一派位放榜當日，一名受訪小六學生說出「讀書係本分」，旁邊的同學一臉驚訝「O嘴」，視頻熱爆全網，更被網民製成表情包瘋狂轉發，不少網紅更二次創作吸流量。

【金句Top 5】 咁係因為你悲觀

此金句出自香港連登討論區lihkg，為連登用戶「水原千鶴」在另一用戶「膠液所」約去年所發帖文「而家社會氣氛沉滯到好似等緊大事發生咁」中的留言回覆；完整金句為「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」，網民再將其縮短為「咁係因為你悲觀」，連樂隊ToNick在歌曲《Good Trip in Bad Days》都加入「係你悲觀」為歌詞。

【金句Top 4】 無品VS有品

今年叱咤頒獎禮投票最大花生，必定是11月尾床哥＠JFFT借Edan呂爵安林明禎緋聞抽水拉票，結果惹來隊友姜濤在Threads留言狠批「無品」，而床哥更無懼「鏡安法」，在IG自稱「有品」。事件弄得滿成風雨，連劉青雲為電影《爸爸》謝票時，也抽水讚演成年版兒子的Edan「有品」。YT大哥周殷廷也慘被拖落水，發酵幾日後終互相道歉和氣收場。

【金句Top3 】打羽毛球

香港教育局9月推出的初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習如何控制性衝動，更舉例若控制不到性衝動，可以「立即離開現場」，或「一起到運動場打羽毛球」等，令「打羽毛球」成為網上熱話，有網民更笑言是新性暗示潮語，事件更惹來外媒報道。

【金句Top 2】 SLDPK

sldpk成為google 2024年度熱搜。此句原創自7月Tyson Yoshi的脆文，他更附上解釋為「笑L到仆街」。而林家謙就有新的看法，在早前中學放榜，三位小學生的訪問成為流量密碼，形容此畫面為sldpk（少年的拼勁），及後Edan更向姜濤解釋為「成龍打保錡」，令姜濤一臉迷惑，隨即爆紅。

【金句Top 1】 你「七」街瞓

呢句說話出自今年最強的網絡紅人新何太。何伯新何太5月上《東張西望》，自爆一段忘年戀和跟子女爭奪450萬存款成全港熱話，何伯新何太及後更變身網紅，在小紅書、抖音、 YouTube開頻道直播。但有次直播期間，因何伯暴露行蹤被新何太大罵「你七街瞓」，惹來不少網民模仿，爆紅程度可能厲害過以上所有金句。