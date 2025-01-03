《魷魚遊戲2》香港版誰來演？歐瑞偉撞樣李炳憲、朴成焄由她來扮

魷魚遊戲2全球熱播中，上線當日便迅速成為Netflix戲劇全球排行榜第一，即使評價較為兩極，但話題討論度成功延續第一季熱潮，而近日就有網民將港版演員對照魷魚遊戲角色，引來極多網民留言討論。



《魷魚遊戲2 》劇照

近日有眾多網民討論，若香港開拍魷魚遊戲2，應該選擇那些與韓版適配度較高的明星或演員，網民就將外型、外貌較為相似的明星來對照魷魚遊戲2的主要角色，《開罐OPENER》就為大家合集了十一位香港演員，看看這11位是不是你心目中對照的角色之一！

1：成奇勳（背號456）（李政宰)由譚俊彥飾演

2：黃仁昊/吳寧一（遊戲管理者/背號001）（李炳憲)由歐瑞偉飾演

3：黃俊昊（警察）(魏嘏雋)由柯煒林飾演

4：遊戲招募員/畫片男 (孔劉) 由 張松枝飾演

5：蕯諾斯（背號230）（T.O.P)由 Tyson Yoshi飾演

6：趙賢珠（背號120）(朴成焄)由 阿正飾演

7：仙女（背號044）(蔡國熙)由 七仙羽飾演

7：金英美（背號095）(金施恩)由 510（試當真）飾演

8：世美（背號380）(元志安)由 陳蕾飾演

9：朴正倍（背號390）(李誓環) 由 韋家雄飾演

10：林正大（背號100）(宋永彰 )由 秦沛飾演

11：朴容植（背號007）(梁東根)由 麥沛東飾演