叱咤2024｜龔慈恩女兒林愷鈴奪獎被讚夠仙氣！15個最強00後星二代

星二代無論是藝人或圈外人，生得漂亮或普通，實力出眾還是資質平庸，只因父母的公眾身份，而比一般人更易備受討論。來到今日星二代亦已經「改朝換代」，多了不少00後的Gen Z，以下15位你又對他們有印象嗎？



梁碧玲攝

【1】2000年出世，奪2024叱咤新力軍女歌手金獎的林愷鈴，絕對稱得上是Gen Z「最靚星二代」之一，她是龔慈恩和前夫林煒的大女，港大建築系畢業後正式入行，作品包括電影、電視劇、MV等等，例如曾參演ViuTV《冰上火花》及《繩角》，又做過Anson Lo、Edan、洪嘉豪的MV女主角，今年（2024年）更推出多首派台單曲，實行歌影視三棲。

【2】許恩怡

近年同樣在幕前活躍的許恩怡（Natalie），其實是80年代女神柏安妮的女兒，很多人都認為Natalie五官與柏安妮未算超神似，但其實大家都擁有相同的甜美笑容，而Natalie整體又多了一份英氣。今年20歲的Natalie出道以來參與電影作品為主，如最近在《焚城》飾演劉德華女兒、《久別重逢》演年輕版蔡思韵等。

【3】任晴佳

任達華、琦琦的女兒任晴佳（Ella）集合優良基因在一身，身高180cm，與名模媽咪一樣擁有甜美樣貌加42吋超長美腿，行出來又有影帝爸爸的氣勢，她現時就讀倫敦政治經濟學院，同時在Model界發展，未來發展潛力無限。

【4】張凱琳Cayla

鍾麗緹細女Cayla轉眼間已13歲，亭亭玉立少女味十足，更被外界認為是3位千金中最似媽咪的一位。2023年大家姐Yasmine曾貼出三姊妹7年前及現在的合照，可見小時候的Cayla已經眼大大， 相當精靈。

【5】林煦錡Kyra

姚嘉妮婚後依然活躍於有娛樂圈，她與前夫林祖輝育有一對仔女，其中家姐Kyra已經15歲。平時極少出現在姚嘉妮社交網的Kyra，近年曾與媽咪、細佬為澳門旅遊局拍宣傳片，仙氣外表獲不少網民大讚。

【6】何嘉珍

胡慧中及前民政事務局局長何志平的囡囡何嘉珍今年23歲，一雙水汪汪雙眼遺傳自媽媽，她早前曾因身形備受網民討論，不過最近積極運動，相比以前清減不少，更透露已與中港模特兒公司簽約，嘗試向大碼模特兒方向發展。

【7】張慕童（魔童）

原來Chilam和袁詠儀（靚靚）的兒子魔童今年已經18歲，擁有「最強基因」的魔童，細個五官已經相當出眾。兒子不是圈中人，靚靚為保護他私隱，近年上載合照很多時都遮住其樣貌。不過網上仍流傳幾張魔童近照，可見他已長成美少年，似足韓星一樣。

【8】吳費曼Feynman

吳鎮宇曾帶同囝囝Feynman參加節目《爸爸去哪兒2》，當時6歲的Feynman留冬菇頭、造型可愛，如今不知不覺已16歲，近年有指他身型暴漲到200磅，雖然曾一度瘦身成功，不過今年（2024年）出席吳鎮宇、劉青雲主演的電影《談判專家》首映禮時又變回肥仔，與細細個上電視的形象完全不同。

【9】錢凱晴Alyssa

錢嘉樂大女錢凱晴（Alyssa）有一眾網民哥哥姐姐「由細睇住佢大」，由高登年代關注到連登，絕對是網民最喜愛星二代之一。Alyssa外貌與爸爸似餅印，身形就遺傳到媽媽湯盈盈，11歲已暴風成長擁有驚人長腿，更只比媽咪矮半個頭。

【10】小飯兜

JJ賈曉晨和樊少皇的大女「小飯兜」，7歲人仔已經靚足咁多年，即使是BB時期與媽咪的合照，五官已經十分精緻，靚到似AI，亦有不少人表示小飯兜超似混血兒。

【11】陸一穎

陸永和老婆陳莉娜（Reina）有兩個女兒，其中大女陸一穎（Hannah）盡得媽媽美貌遺傳，12歲已少女味十足。2023年Reina透露女兒將會到英國升學，她不捨寫道：「Hannah應承媽咪，去英國之前每日都同媽咪影一張相。仲有幾個月就要離開屋企，全家都開始唔捨得大家，嫲嫲話『我都唔捨得啦』，得閒要同爺爺嫲嫲見多啲面，飲多啲茶！」。

【12】李元元

李璨琛大女李元元（Lucy）亦是近年為人認識的星二代之一，因媽媽梁志瑩在IG上載其搞笑片段而走紅，之後更拍攝廣告，成為小小KOL。然而夫婦記錄女兒生活點滴的同時，使用的宣傳手法及言論都相當有爭議，例如曾在一張Lucy照片下表示着不好鞋的她似「廟街流鶯」，引來網民嘩然。

【13】羅翊心（小珍珠）

楊茜堯和羅子溢女兒小珍珠同樣十分有潛力成為未來的「最靚星二代」，同樣是由細靚到大，雙眼皮鼻高高似足爸爸，就連細佬外貌都一樣出眾，基因實在太強大。

【14】鄭承悅(Rafael)

四年抱三的鄭嘉穎和陳凱琳，三兄妹中的大哥鄭承悅（Rafael）就快6歲，有靚仔爸爸、港姐媽媽加持，集齊兩人五官優點，都算是公認靚仔。即使只是隨手拍攝的生活照，都睇得出Rafael外型出眾，第時可以行花美男路線。

【15】翟德彥（伯伯）

林芊妤Coffee仔仔翟德彥（伯伯）都是很多網民哥哥姐姐喜愛的小小星二代，人仔細細已有暖男性格，不時爆出金句或貼心舉動，令Coffee感到驚喜又窩心，有老公又有伯伯這個「前世情人」，實在超幸福。