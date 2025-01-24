辦公室10大「人渣」同事盤點　牆頭草、病假專員也比不上一種人

職場如戰場，每個人都當然希望遇到好同事好上司，但往往職場上總會有些超「騎呢」又討厭的人，生活習慣超惡劣又鍾意玩弄心計，令職場變得烏煙瘴氣，以下「職場上的10大人渣」，邊一個最乞你憎？你又是否其中一個？



「職場大聲公」喉嚨尤如裝上擴音器，說話都超級大聲。（《愛回家之開心速遞》劇照）

辧公室人渣｜1.職場大聲公

相信公司總會有個人無論說話還是笑都超級大聲，喉嚨尤如裝上擴音器一般，無論你到公司的哪一個角落都總會聽到他的聲音，就算你和他完全不熟悉，對他的生活毫無興趣，都總會知道他最近發生過甚麼事。只要一日他還在公司，大家都休想得到寧靜的工作環境！

辧公室人渣｜2.牆頭草

正所謂「牆頭草」，當然是隨風搖擺，勢力向哪一邊便往哪邊擺。他們眼中只有利益最為重要，對自己有利的就是朋友，當你沒有利用價值時便立刻捨棄你，轉向其他對他來說有用的人身上，對這種人千萬不要100%信任他，分分鐘出賣你！

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辧公室人渣｜3.人間生化武器

公司的播毒專員，無緣無故就會大聲打嗝，還要從不掩口，坐他對面的同事只能夠無奈地「硬食」，十分淒慘。除了打嗝，有些同事還會公然放屁，走到哪放到哪，讓你每刻都有「陣陣臭味傳入我的鼻」。

公司的播毒專員，無緣無故就會大聲打嗝。（《藍色海洋的傳說》劇照）

辧公室人渣｜4.鍵盤殺手

公司中總會出現這樣的同事，鍵盤就猶如他們的仇人般，打字的每一下都誓要將鍵盤打碎，當你想要靜靜地工作時，都總會被其打字聲分神，讓你無法思考。

辧公室人渣｜5.自私精

遇到壞事即刻退到九丈遠，但當公司一有「好嘢」就一定九秒九閃現，將最好的全部拿走，完全不顧及別人。無論是公司的文具，茶水間的茶包，甚至廁所的廁紙都不會放過，只要可以拿的就一定不會「輸蝕」！

辧公室人渣｜6.病假專員

辦公室中經常消失的同事，因為他們時不時便會請病假「射波」，日日不是頭暈身㷫，便是這邊傷那邊傷，將病假用到極致，毫不考慮其他同事的感受！

「病假專員」時不時就請病假，日日頭暈身㷫。（《無法成為野獸的我們》劇照）

辧公室人渣｜7.秘密終結者

只要任何你要他守的秘密，他都一定守不到！這些同事嘴巴就像漏風一樣，你越不想讓別人知道的事，他便一定能夠讓全部人知道，讓你毫無私隱可言。

辧公室人渣｜8.隱形人

這種人於公司毫無存在感，能夠不出聲便絕不會發表任何意見，就算被點名都只會裝傻扮懵，矇混帶過，讓自己於上司的印象中減至最低，那每當有工作時上司便不會第一個想到他！

辧公室人渣｜9.職場食神

於公司中經常進食濃烈味道的食品，將整個公司變成自己的美食大會，全公司都要被逼感受他「美食」的威力。

辧公室人渣｜10.辧公室間諜

比牆頭草更加討厭的一種同事，往往依靠身邊同事的情報來討好上司，於同事間「收風」讓後匯報給上司來得到上司的信任。這種人勘為辦公室中最為「乞人憎」，亦最危險的同事！