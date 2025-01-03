內地瘋傳「假裝上班公司」廣告　失業一族收$30/日 包4項扮工服務

有很多人突然失業又不想家人擔心，都會選擇在咖啡廳或快餐廳流連「扮工」，但每次都要躲躲藏藏，就怕被熟悉的人識破。近日內地社交平台上就瘋傳有網友表示將計劃開設「假裝上班公司」，以吸納眾失業者「上班」，還有一連串詳細又全面的「扮工」服務，引起網民熱議。



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近日，於內地社交平台瘋傳一位網友於朋友圈內分享的貼文，該網民表示因最近失業率高，所以自己正開設了一間「假裝上班有限公司」，公司並沒有特別的工作範疇，主要就是為失業者們提供一個「扮工」的地方，以能夠「瞞住家裡人」。而且這份工作的「薪酬」亦與一般的公司不同，大家並非賺錢，而是要「貼錢」返工，每位收費為$29.5人民幣，以日來計算。

圖自小紅書

那$29.5一日的「打工日」內裡包含些甚麼服務呢？為了讓一眾失業者提供最像真最完美的假裝上班體驗，這位網民還很細心地列出將會提供給各位員工們的4項貼心服務：

1.定期巡查

網友表示，參與的員工們可以於工位上玩手機，而他亦會定期巡查，以讓大家能夠有「上班摸魚的快感」。

2.佈置工作

員工們會被分配各種的工作，但網友表示，「你可以用任何理由拒絕」，而且還能夠將方案直接「摔在我的辦公桌上」。

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3.午餐提供

辦公室會向員工們提供中午飯，而且還是自助餐，分別有「10個熱菜，10個涼菜」。

4.早10晚5

「假裝」辦公室每日上班時間為「早10晚5」，但唯獨不同的是各位員工都不用打卡！

貼文於小紅書上瘋傳，引起一眾的網民熱烈討論和爭相模仿，有些網民更有升級版本表示他們公司還可以另外加錢「體驗神仙公司待遇十三險八金」，公司還會不定期舉辦收費團體活動，此外除了普通職員工位出租外，就連老闆位都可以租用，但價格就稍微高一點需要$50人民幣一日。

圖自小紅書

對此有不少網友表示該位網民是「商業奇才」，「這也是一個商機」，有網民笑指「人家都失业了还要花钱假装上班」，「真花钱上班」，「我都想去体验一下，上班骂老板的快感」，但有網民則表示其實網民是做「慈善」，因為「比租工位和自习室还便宜」，「不到三十还是自助餐」，只需要$29.9便能夠吃自助餐有冷氣吹，「跟本是血賺」，讓不少人都表示對這個辦公室感到心動。