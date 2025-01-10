2025開工吉日｜蛇年麥玲玲3大開市吉時+相沖生肖宜忌+開運攻略

蛇年開工吉日2025｜轉眼又快來到2025蛇年，老闆做生意想蒸蒸日上，打工仔想來年工作順順利利，當然要擇個好日子開工。除了留意開工吉時吉日，還要看看有沒有跟生肖相沖！堪輿學家麥玲玲就為一眾打工仔帶來2025蛇年開工吉日大全，即使吉日與打工仔生肖相沖都有化解攻略！



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2025蛇年開工吉日吉時

2025蛇年開工吉日有3日，首選的開市日子是年初九（2月6日），次選為年初十（2月7日）；及年十二（2月9日）。若打工仔返星期一至五，五天工作的話，照道理年初六（2月3日)星期一就要開工，不過如果想吉日先返工，起碼就要請多3日假，最早要到2月6日星期四先返工喇!

按圖看2025蛇年開工吉日👇

2025蛇年開工吉日首選

開市吉日：2月6日（年初九）

開工吉時：上午9時至下午1時

相沖生肖：鼠

2025蛇年開工吉日次選

開市吉日：2月7日（年初十）

開工吉時：上午9時至下午1時

相沖生肖：牛

2025蛇年開工吉日

開市吉日：2月9日（年十二）

開工吉時：上午9時至下午1時

相沖生肖：兔

生肖相沖不宜開工？

公司的開工日子假如跟生肖相沖，打工仔不妨在一個與生肖不相沖的日子，先行在家中打開電腦處理文件，或打電話與客戶或上司電話拜年、順道聊聊新一年的工作，也可以催旺新一年的工作運。

資料來源 :麥玲玲《2025蛇年運程》(由麥玲玲師傅授權轉載)